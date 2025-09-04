Bientinese, è scattata la chiusura. Tre mesi di lavori a due ponticelli

BIENTINA-BUTILa Bientinese è stata chiusa alle 18 di martedì quando è iniziata l’installazione del cantiere per i lavori a due ponticelli che attraversano la provinciale Bientina-Altopascio. La chiusura è slottata di un giorno per problemi tecnici nell’allestimento del cantiere. Andrà avanti, secondo il cronoprogramma dei lavori reso noto dalla Provincia di Pisa, fino al 30 novembre. "La chiusura della provinciale Bientinese so remde necessaria in corrispondenza dei due ponti oggetto delle lavorazioni, rispettivamente, al chilometro 4+810 e km 5+400 – afferma il presidente della Provincia Massimiliano Angori – L’interdizione al traffico, in base al cronoprogramma delle lavorazioni, sarà in vigore fino al 30 novembre, e necessiterà di un percorso alternativo per gli utenti della strada. Abbiamo condiviso il programma delle lavorazioni di manutenzione straordinaria con i Comuni di Bientina e Buti, quelli sui cui territori ci sarà maggiore impatto, che hanno concordato le modalità operative di intervento, e poi anche effettuato un incontro alla presenza dei Comuni di Altopascio, Vicopisano e Capannori, oltre a Bientina e Buti. Alla riunione erano presenti anche Confcommercio, Confesercenti, Cna, Aema, oltre ad Anas. Si tratta di importanti lavori finalizzati alla sicurezza della viabilità e di una sempre maggiore incolumità per gli utenti della strada, del valore complessivo di 615mila euro".