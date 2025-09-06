Regionali Toscana, 5 Stelle al voto per scegliere i candidati. I nomi in lista

Firenze, 6 settembre 2025 – Domenica 7 settembre, dalle 10 alle 22, si terrà la consultazione in rete del Movimento 5 Stelle, aperta agli iscritti, per la votazione della proposta di liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale della Toscana.

La proposta, si legge nell'avviso di convocazione firmato dal presidente del M5s Giuseppe Conte, consente di “rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti», oltre che «garantire la presentazione in ogni circoscrizione”.

Il M5s fa parte della coalizione che sostiene la ricandidatura di Eugenio Giani a governatore. Il Consiglio nazionale del Movimento, si legge ancora nell'avviso di convocazione, ha espresso parere favorevole per la deroga nei confronti di Irene Galletti, capogruppo uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi in Consiglio regionale: la proposta al voto degli iscritti la vede candidata nei collegi di Lucca, e di Pisa e Massa Carrara dove figura come capolista.

"In caso di non approvazione della proposta – si legge nell'avviso – si procederà immediatamente al metodo alternativo della votazione individuale tra le proposte di autocandidatura pervenute, con la conseguenza che le liste saranno composte, a seguito di detta votazione, seguendo l'ordine decrescente del numero di preferenze ricevute nel rispetto degli obblighi di rappresentanza di genere previsti dalla legge. In ogni caso fino al giorno di presentazione delle liste i candidati potranno essere oggetto di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti e in caso negativo saranno esclusi dalle liste".

Ecco i nomi dei candidati proposti