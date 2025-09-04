Sabato 6 settembre gazebo di Alleanza Verdi Sinistra al mercato di Arezzo per la raccolta firme Durante la mattinata, i cittadini avranno la possibilità di incontrare alcuni candidati alla Regione Toscana, tra i quali il capolista Francesco Romizi, i candidati Teresa Zammuto e Fedora D'Anzeo, per confrontarsi su temi e proposte del programma elettorale