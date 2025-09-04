Sabato 6 settembre gazebo di Alleanza Verdi Sinistra al mercato di Arezzo per la raccolta firme

L'attenzione sul ceto medio

Durante la mattinata, i cittadini avranno la possibilità di incontrare alcuni candidati alla Regione Toscana, tra i quali il capolista Francesco Romizi, i candidati Teresa Zammuto e Fedora D'Anzeo, per confrontarsi su temi e proposte del programma elettorale

Sabato 6 settembre Alleanza Verdi Sinistra sarà presente con un gazebo al mercato settimanale di Arezzo, in via Giotto, per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista AVS alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 12 e 13 ottobre.

Durante la mattinata, i cittadini avranno la possibilità di incontrare alcuni candidati alla Regione Toscana, tra i quali il capolista Francesco Romizi, i candidati Teresa Zammuto e Fedora D'Anzeo, per confrontarsi su temi e proposte del programma elettorale.

L'iniziativa rientra nell'impegno di AVS per una Toscana più giusta, sostenibile e solidale.

