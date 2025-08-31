L'incontro tra Cristiano Romani e Luca Sforzini

Arezzo, 31 agosto 2025 – Un incontro ad Arezzo tra Luca Sforzini, ispiratore dei primi Team Vannacci delle province di Pavia e Alessandria, e Cristiano Romani, Responsabile Nazionale dei Team e Vicepresidente nazionale del movimento Mondo al Contrario, segna un nuovo passo di crescita per la rete territoriale del progetto Vannacci.

La foto della stretta di mano tra Romani e Sforzini è un gesto simbolico carico di significato: rappresenta l'importanza riconosciuta ai nostri territori all'interno della strategia nazionale.

Dopo la nascita in rapida successione dei primi tre nuclei locali – Team “TICINUM” a Pavia (team leader Luca Sforzini), Team “Castello di Castellar Ponzano” a Tortona (team leader Marco Pilla) e Team “IRIA” a Voghera (team leader Matteo Campanini) – il confronto diretto con la cabina di regia nazionale è un passaggio fondamentale per le province di Pavia e Alessandria, ed è fondamentale nel dare impulso a una rete di cittadini che non vogliono più restare sostenitori.

«Dalle terre tra Po e Ticino, Scrivia, Tanaro e Bormida parte una spinta che non si ferma più – afferma Sforzini. Il nostro obiettivo è riportare al centro i valori di orgoglio, identità e responsabilità, trasformandoli in azione concreta sul territorio. La vicinanza con la direzione nazionale ci garantisce forza e visione per costruire, mattone dopo mattone, una comunità che sappia riconoscersi e agire unita».

L'incontro di Arezzo apre la strada a nuove iniziative in provincia di Pavia ed Alessandria e nelle zone limitrofe. «Non ci fermeremo – prosegue Sforzini. I Team sono presidi di radicamento e azione, pronti ad allargarsi in tutti i comuni in cui c'è voglia di futuro e coraggio di appartenenza».