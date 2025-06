Zubin Mehta e l’orchestra del Maggio per il concerto Unesco

La città ha scelto la grande musica classica per celebrare l’anniversario dell’ingresso nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Nel cartellone degli appuntamenti promossi dal Comune è in programma sabato 12 luglio, alle 21, un concerto dell’orchestra del maggio musicale fiorentino diretta da Zubin Mehta. L’appuntamento è in programma nello spazio davanti all’ingresso principale dello stabilimento termale Tettuccio, nel piazzale Domenico Giusti. Il concerto si terrà in un luogo di grande fascino storico, collegato all’inserimento della città all’interno del patrimonio Unesco. Il Comune spiega che Montecatini "ha scelto la Fondazione del maggio musicale fiorentino, istituzione culturale e musicale, che dà il nome ad una delle orchestre lirico sinfoniche e a un coro tra i più famosi a livello internazionale per valorizzare l’immagine della città e il settore del turismo degli eventi. Un progetto di grande richiamo per celebrare il quarto anniversario dell’ingresso del patrimonio Unesco di Montecatini". Zubin Mehta, nato a Bombay (oggi Mumbai) il 29 aprile 1936, è un celebre direttore d’orchestra indiano, conisciuti a livello internazionale per le sue collaborazioni con orchestre di fama mondiale e per il suo profondo legame con la musica classica europea. Con la sua direzione l’orchestra eseguirà repertorio di Giuseppe Verdi (I vespri siciliani, sinfonia, Aida, ballabile, La forza del destino, sinfonia) e di Pëtr Ilic Cajkovskij (Sinfonia n.5 in mi minore op. 64). Mehta venne in città per la prima volta nel 2003. Una borchia della walk of fame lungo viale Verdi, realizzata per ricordare i personaggi celebri passati in città con l’anno della loro prima visita, ricorda questo concerto passato alla storia di Montecatini. Il concerto, che vedrà sul palco tutti gli 85 elementi dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sarà gratuito previa prenotazione direttamente presso la biglietteria del Teatro Verdi di Montecatini Terme a partire dal 26 giugno o scrivendo una mail a [email protected] e [email protected]. Informazioni: tel. 0572-772244, e mail: [email protected]

Daniele Bernardini