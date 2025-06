Manutenzione strade. Oltre un milione in arrivo dal Governo per la Provincia

Un milione e 150mila euro da spalmare da oggi fino al 2029 è la somma che la Provincia di Pistoia ha ricevuto dal Governo per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale: un piano che arriva sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto dello scorso anno e che è stato ratificato nel corso dell’ultimo consiglio provinciale a palazzo Baly. Ora la palla passerà ai tecnici per la veloce fase di progettazione ed individuare gli interventi più urgenti.

Nel riporto complessivo assegnato a tutte le varie province d’Italia, quella di Pistoia ha ottenuto questa somma di poco superiore al milione e così suddivisa: 218.785 euro per l’anno in corso, 210.261 nel 2026, 229.014 nel 2027, 234.886 nel 2028 e 257.617 per il 2029. Cifre per certi versi importanti ma comunque minime conoscendo le emergenze e criticità che, cronicamente, sono presenti sulle strade provinciali. Un tema che, ovviamente, diventa anche di dibattito e scontro politico con la minoranza di centrodestra che pone l’accento sul fatto che, alla fine, i fondi promessi dal Governo nazionale sono arrivati alla luce delle precedenti uscite, sia del Presidente Luca Marmo che anche di altri membri della maggioranza, che mettevano in dubbio questo responso.

"Il Governo Meloni non solo non taglia i fondi alle Province, ma conferma il proprio impegno concreto nei confronti dei territori – affermano i consiglieri provinciali di Fdi Francesca Capecchi e Lorenzo Vignali, unitamente al consigliere regionale Alessandro Capecchi – risorse fondamentali che serviranno per manutenzione straordinaria e adeguamento dei dispositivi di sicurezza stradale, con particolare attenzione alla sicurezza dei motociclisti. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e come consiglieri ci siamo sempre fatti parte attiva nel sensibilizzare il Governo su questi fondi. Continueremo a vigilare affinché le risorse vengano utilizzate in modo efficace e trasparente".

Come detto, per le scelte si dovranno tenere in considerazione tematiche come stato attuale delle infrastrutture, le caratteristiche geofisiche del territorio, l’intensità del traffico, i dati sull’incidentalità e il rischio idrogeologico. Inoltre, particolare attenzione viene riservata ai dispositivi di ritenuta stradale e, nella fattispecie, con un focus per i motociclisti. "Siamo consapevoli - dichiara Lisa Amidei, sindaca di Larciano e consigliere provinciale con delega alla viabilità – che le strade provinciali, in particolare quelle nelle aree collinari e montane, siano molto frequentate dai motociclisti. Allo stesso tempo, conosciamo bene la gravità degli incidenti, talvolta mortali, che vi si verificano. Per questo motivo, le risorse disponibili saranno impiegate per migliorare le condizioni di sicurezza, attraverso l’installazione di guardrail o altri interventi ritenuti opportuni. Ora che i fondi sono stati confermati, la Provincia avvierà la fase di progettazione, definendo insieme alle amministrazioni comunali un cronoprogramma e l’elenco delle strade su cui intervenire".