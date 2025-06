Nuovi soldi per rinascere. Regione Liguria stanzia oltre 5 milioni di euro per strade e parcheggi

Strade sgretolate che constringono all’isolamento forzato un territorio ma anche nuova viabilità di sostegno ai ponti che andranno a garantire respiro a zone ingolfate dal traffico oppure parcheggi per risolvere l’eterno problema degli spazi auto. Sono sette gli interventi che potranno essere tradotti, dalla progettazione all’attuazione, grazie ai 5 milioni e 523 mila euro destinate da Regione Liguria allo spezzino per le opere legate a infrastrutture e difesa del suolo. Risorse si aggiungono a quelle della prima tranche stanziate a marzo per un totale di oltre 6 milioni. La progettazione, che sarà cantierabile entro la fine dell’anno, è stata presentata dall’assessore regionale alle infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone nell’incontro in Provincia alla presenza degli amministratori dei territori direttamente interessati.

"Come sempre avviene per le risorse del fondo strategico regionale – ha spiegato l’assessorele – gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità. Penso a Santo Stefano Magra dove mentre si sta realizzando il primo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra queste risorse servono per anticipare quello che sarà una parte del secondo lotto con l’obiettivo di agevolare il traffico nelle strade secondarie una volta conclusi i lavori in corso. In questo modo il Comune potrà fin da ora adeguare la viabilità tra via Bertone e via Tavilla, per superare la criticità rappresentata dalla commistione del traffico pesante con il traffico locale in un’area densamente abitata. Questo lotto zero troverà poi continuità con il secondo lotto, ancora da progettare e finanziare". Un intervento atteso e fortemente voluto dall’amministrazione come evidenziato dall’assessore Gionni Giannarelli. Gli altri i interventi finanziati riguardano la messa in sicurezza della strada Tranci-Bruscarolo a Calice al Cornoviglio (684 mila euro), la messa in sicurezza della Sp14 in loc. Tivegna nel comune di Follo (210.900 euro), la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale Ss1 tra Deiva Marina e San Nicolao (351.500 euro), la riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale “Miro Luperi“ di Sarzana (493.741 euro), lo stralcio del lotto Zero del secondo lotto del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra-ponte di Ceparana (1.995.000 euro), la realizzazione di nuove aree di sosta e marciapiedi con la razionalizzazione della circolazione e abbattimento delle barriere architettoniche in località Pitelli alla Spezia (538.650 euro). Via libera anche allo stanziamento di 1.249.250 euro per la messa in sicurezza delle spiagge di San Giorgio a Lerici".

Massimo Merluzzi