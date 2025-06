Infrastrutture: oltre 5,5 milioni di euro per 7 interventi nello Spezzino

Genova, 13 giugno 2025 – Ammontano a 5.523.041 euro le risorse destinate da Regione Liguria allo Spezzino per 7 interventi legati a infrastrutture e opere di difesa del suolo con il via libera alla seconda tranche del Fondo strategico regionale. Queste risorse si aggiungono a quelle della prima tranche stanziate a marzo per un totale di 6.372.446,28 euro.

“Come sempre avviene per le risorse del Fondo strategico regionale – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo, Giacomo Raul Giampedrone – gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità. Penso, in particolare, a Santo Stefano Magra, dove, mentre si sta realizzando il primo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra, queste risorse servono per anticipare quello che sarà una parte del secondo lotto con l’obiettivo di agevolare il traffico nelle strade secondarie una volta conclusi i lavori in corso. In questo modo il Comune potrà fin da ora adeguare la viabilità tra via Bertone e via Tavilla, per superare la criticità rappresentata dalla commistione del traffico pesante con il traffico locale in un’area densamente abitata. Questo lotto zero troverà poi continuità con il secondo lotto, ancora da progettare e finanziare”.

Gli interventi finanziati sono: la messa in sicurezza della strada Tranci-Bruscarolo a Calice al Cornoviglio (684mila euro), la messa in sicurezza della Sp14 in località Tivegna nel Comune di Follo (210.900 euro), la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale Ss1 tra Deiva Marina e San Nicola (351.500 euro), la riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale Luperi a Sarzana (493.741 euro), lo stralcio del lotto Zero del secondo lotto del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra-ponte di Ceparana (1.995.000 euro), la realizzazione di nuove aree di sosta e marciapiedi con la razionalizzazione della circolazione e abbattimento delle barriere architettoniche in località Pitelli alla Spezia (538.650 euro). Via libera anche allo stanziamento di 1.249.250 euro per la messa in sicurezza delle spiagge di San Giorgio a Lerici.

“Non è semplice avere una visione comune e coordinata tra enti che riesca a dare risposte alle emergenze ed alle molte istanze del territorio – aggiunge il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini – . Questo è un valore aggiunto del lavoro che da anni stiamo portando avanti con la Regione. Parliamo di programmazioni che riguardano i territori, la viabilità per i nostri borghi ed i servizi alle comunità, ma anche di risposte strategiche per il futuro economico che guarda a turismo, industria a tutti quei settori che per me sono fondamentali per garantire servizi e lavoro. Non era banale arrivare a questo risultato soprattutto in un momento complicato dove ogni giorno stiamo lottando per avere i soldi necessari per la manutenzione delle strade provinciali, anche a fronte di un territorio fragile. Come Provincia non ci siamo mai tirati indietro cercando di lavorare sempre in sinergia con le amministrazioni locali, portando avanti quelle che sono tutte le opere necessarie per garantire la sicurezza delle reti stradali nel contempo sviluppare nuove progettualità, come ad esempio un nuovo ponte sul Magra, che garantiranno una infrastrutturazione del territorio che guarda direttamente verso il futuro e verso una visione strategica che da tempo con la Regione stiamo coordinando”.

Nel dettaglio, a Calice al Cornoviglio verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale Tranci-Bruscarolo, oggi interrotta da una frana ma considerata strategica per garantire un collegamento alternativo al fondo valle anche per le frazioni comunali del calicese. “I fondi stanziati si aggiungono ad altre risorse che Regione ha investito sul territorio di Calice per oltre 1 milione e 200mila euro – ricorda Giampedrone - per la messa in sicurezza del ponte di Villagrossa e per i lavori sia sulla Sp20 che sulla Sp8, che, dopo più di un anno di isolamento, pochi giorni fa è stata riaperta a fasce orarie. Tutto questo si inserisce in un quadro di finanziamenti significativi, che ha visto anche lo stanziamento di oltre 300mila euro del Psr per la strada comunale Torretta-Pegui, per consentire a quel territorio di superare le difficoltà e tornare a crescere come merita”.

Alla Spezia, in località Pitelli, i fondi serviranno per aumentare l’offerta di parcheggi e realizzare nuovi marciapiedi, migliorando la vivibilità grazie ad una razionalizzazione della circolazione e all’abbattimento delle barriere architettoniche, con un aumento della sicurezza della circolazione.

Con 210.900 euro viene finanziato anche l’intervento da parte della Provincia della Spezia di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 14 ‘Bastremoli-Sorbolo-Tivegna’ in località Tivegna nel Comune di Follo.

A Sarzana quasi 500mila euro (493.741 euro) sono destinati al Comune per la riqualificazione del piazzale antistante lo stadio Miro Luperi, attualmente in stato di degrado. Previste nuove pavimentazioni, l’inserimento di zone verdi con aiuole e alberature, l’installazione di nuovi lampioni a basso consumo energetico e colonnine di ricarica delle auto elettriche con sistema di video sorveglianza. Individuato anche un tratto di percorso ciclopedonale che andrà a innestare la passerella pedonale sul torrente Calcandola sul percorso esistente lungo il canale Lunense. “Si tratta di un’area molto utilizzata da atleti, allenatori e famiglie che frequentano lo stadio per le attività di calcio, atletica leggera, pallacanestro e pallavolo. L’intervento finanziato consentirà di offrire una zona di sosta più fruibile, più verde e anche più sicura”, conclude Giampedrone.

A Lerici i fondi per 1.249.250 euro verranno utilizzati per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sovrastante le spiagge di San Giorgio, in corrispondenza dell’insenatura tra il Castello e la punta di Maralunga. La messa in sicurezza consentirà di restituire a residenti e turisti l’intero tratto costiero, oggi oggetto di un’ordinanza comunale di interdizione che dal 2010 vieta l’accesso alle spiagge per ragioni di sicurezza.