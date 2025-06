Luci accese per la festa della musica

"Emozioni, vivacità, passione, scambio generazionale". E’ soddisfatta Giada Desideri presidente dell’associazione "Good Evolution" che sabato scorso ha organizzato la Festa della Musica, con concertini e laboratori sparsi un po’ in tutta Montecatini. Un evento che ha inondato di note la città termale per tutta la giornata con i più svariati generi musicali. "La Festa - prosegue Giada Desideri - è stata un bel contributo per far appassionare, accendere scintille di passione. Respirare la musica, ascoltarla, gustarla. E’ stato bellissimo. Tutti insieme. Adulti e ragazzi. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha permesso di festeggiare in sicurezza e di organizzarla nella versione più bella. Tra l’altro va sottolineato che tutti i musicisti sono venuti a suonare gratuitamente. Un grazie è troppo poco. Spero che tutti si siano divertiti. Nei volti di molti dei partecipanti ho visto la felicità. E questo è un segno importante. Si sono esibiti in performance strepitose. Bambini e ragazzi sono stati protagonisti dei laboratori di batteria, chitarra, canto, violino. Il progetto "Music is Good", la musica che ti fa stare bene si è dunque concretizzato. La nostra associazione, Good Evolution 0-100, è riuscita in pochi mesi a creare un bel pezzo di comunità, a dimostrazione che la musica unisce". "Lo scopo dell’iniziativa - spiega ancora la presidente Giada Desideri - è stato quello di sfruttare il potere aggregante della musica. Alessandro Zilli, (Medaglie d’argento ai Global Music Awards 2019/ 2023) ideatore della Festa, ha proposto di organizzarla in occasione della giornata internazionale della Musica".