Compositori e melodie live ’Musiche possibili’ si fa in tre. Tra la villa romana e il liberty

’Musiche possibili’ si fa in tre: la rassegna concertistica del conservatorio Puccini della Spezia, coordinata dalla professoressa Francesca Costa, propone per questo sabato un triplo appuntamento con compositori e melodie in versione live. Questa mattina alle 11 in una location speciale e inconsueta, la cisterna della Villa romana del Varignano alle Grazie, andrà in scena Blumenlied, esibizione per soprano e chitarra con musiche di Schubert, Castelnuovo-Tedesco, Villa-Lobos (biglietti da 5 a 2 euro, ingresso gratuito per i minori di 18 anni). Un abbinamento di voce e strumento realizzato in un modo inconsueto, proponendo composizioni originali affiancate a trascrizioni di Lieder per voce e pianoforte. Il titolo del concerto nasce dai Lieder di Schubert Blumenlied e Nachtviolen, che propongono atmosfere primaverili e floreali riprese anche dagli altri autori. Si esibiranno il soprano Sofia Borraccino, insieme a Dario Maraviglia alla chitarra. Alle 17.30 al museo etnografico ’Podenzana’ della Spezia, (ingresso libero), duetti di viola e violino su musiche di Geminiani, Tessarini, Rolla e Mozart, con le esibizioni di Laura Andriani e Francesca Piccioni. Stasera, a Palazzo del Governo in via Veneto 2 alla Spezia, si cambieranno musiche e atmosfere: sarà la volta del concerto in programma alle 21 (ingresso libero) dell’ensemble delle fisarmoniche del conservatorio, coordinato dal maestro Endrio Luti, che eseguirà un programma ’crossover’ proponendo Galliano, Piazzolla, Solotarjov, Rota e Purcell. Esecutori: Anna Di Pasquale, Francesco Salvini, Lisa Guastini, Michele Boriassi, Alessandro Trivigno, Alessio Bejan, Isadora Olivi, Massimo Tripolesi, Denis Dary, Lorenzo Giusti.

C.T.