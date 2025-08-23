Una festa per stare insieme e anche per ricordare la passione di Ivan

Con "Pozzo in festa" l’associazione di volontariato Pozzo di Giacobbe organizza al Parco Verde di Olmi la consueta settimana di eventi, da martedì 26 agosto fino a lunedì 1 settembre, per creare momenti di condivisione e di scambio con le persone che vivono il territorio. Tra gli appuntamenti anche la cena in ricordo di Ivan Niccolai, il ventinovenne di Valenzatico che perse la vita nel 2024 in un incidente stradale a Agliana. "Pozzo in festa" è un modo per esprimere ancora una volta i valori di solidarietà e di comunità, per rivedere vecchi amici dopo tanto tempo, ma anche per farsene di nuovi –, fanno sapere i volontari del Pozzo –. Come ogni anno, il ricavato della manifestazione andrà a sostegno dei numerosi progetti rivolti alle persone in difficoltà che il Pozzo di Giacobbe porta avanti sul territorio". Sarà possibile trascorrere cena e dopocena in compagnia, gustando i piatti della cucina e le pizze del forno a legna, con un piatto del giorno disponibile ogni sera. Oltre al ristorante e alla pizzeria, giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 agosto ci saranno rappresentanti di Emmaus Quarrata con il loro mercatino e una speciale lotteria. Sabato 30 agosto, per chi ama il ballo liscio suonerà la band "Viola e gli Armony" (per prenotazioni del tavolo in pista contattare Alessandro Cialdi al 339.1536223). La settimana di festa si concluderà con un evento speciale: lunedì 1 settembre, la cena etnica benefica "Senza Confini", organizzata in memoria di Ivan Niccolai. "Senza confini è il mondo che vorrei", su questa frase di Ivan, che era un cuoco apprezzato, la mamma Patrizia ha deciso di organizzare una cena con menù dal mondo, cinque piatti da cinque paesi, "perché conoscere culture diverse è arricchimento" e anche noi – dicono i ragazzi del Pozzo di Giacobbe – crediamo fermamente nella visione di Ivan e nel meraviglioso progetto di Patrizia e dell’Associazione “Ivan Scintilla di Vita“. Vogliamo condividerlo con tutti perché riteniamo che condividere sia una grande forma d’amore. Il ricavato sarà devoluto interamente alla associazione". Per prenotarsi alla cena etnica contattare il numero 370.3789125 entro e non oltre il 25 agosto.

D.G.