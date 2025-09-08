Tutti pazzi per il burraco a Masiano

PISTOIATutti pazzi per il burraco. Lo conferma il successo travolgente del torneo sotto le stelle che giovedì 4 settembre ha chiuso in bellezza "Masiano in Festa 2025". L’evento, organizzato dal gruppo "Quelli di Masiano", è stato anche l’occasione per celebrare il primo anniversario di attività del sodalizio, nato poco più di un anno fa dall’entusiasmo di una decina di amici con la passione per le carte e il desiderio di creare momenti di incontro e socialità nel borgo. In dodici mesi l’idea si è trasformata in una realtà consolidata: ogni lunedì, nei locali del Circolo Acli messi a disposizione dalla Pro Loco, si ritrovano decine di appassionati. Al torneo conclusivo della festa, i tavoli erano oltre quaranta, un numero che rappresenta un primato nel territorio pistoiese e riempie di orgoglio gli organizzatori.

La forza di "Quelli di Masiano" sta proprio nella loro indipendenza: non sono affiliati a federazioni nazionali di burraco, ma gestiscono tutto in autonomia, pur rispettando le regole grazie al tesseramento dei giocatori al Csi. Ogni evento è reso possibile dall’impegno dei volontari che curano ogni dettaglio, dalle iscrizioni alla premiazione, alimentando un clima di familiarità e accoglienza. Un’altra particolarità è la forte presenza dei giovani, che distinguono il gruppo dai circoli tradizionali. A loro, anche quest’anno, è stato riservato un premio speciale, a testimonianza della volontà di rendere il burraco un gioco intergenerazionale. Lo spirito resta quello amatoriale: si gioca per il piacere di stare insieme, non per scalare classifiche. Nessuna polemica sui punteggi, nessuna pressione, solo la voglia di socializzare. Una formula vincente che ha trasformato "Quelli di Masiano" in un punto di riferimento per appassionati di ogni età, portando in paese una ventata di entusiasmo e aggregazione.

m.m.