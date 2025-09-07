Alleanza Verdi Sinistra. C’è Guarducci alla guida: "Priorità una sanità equa"

Con l’obiettivo ambizioso di "portare la voce del nostro territorio in Regione", Alleanza Verdi Sinistra (Avs) ha presentato la sua squadra pistoiese in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Un appuntamento che il partito affronta con fiducia, lasciando intendere che l’obiettivo di eleggere un proprio rappresentante pistoiese in consiglio regionale appare tutt’altro che astratto.

La lista, che sostiene la candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione, è guidata da Nicoletta Guarducci, figura di spicco e portavoce dei temi cari al partito. Al suo fianco, una squadra variegata e impegnata: Tiziano Traversari, Rosarina Ventura Costa, Paolo Filoni, Beatrice Beneforti e Armando Perrotta. Un gruppo coeso che, pur con l’assenza giustificata ieri di Traversari, si è mostrato pronto a dare battaglia sui temi centrali della propria agenda politica. Pace, lavoro, sanità, ambiente, beni comuni e la valorizzazione delle aree interne sono i capisaldi su cui si fonda la proposta di Avs.

Durante la conferenza stampa, la capolista Nicoletta Guarducci ha illustrato i punti salienti del programma, partendo da un’analisi critica del sistema sanitario toscano. L’obiettivo, ha spiegato, è "restituire alla sanità toscana il ruolo che ha sempre avuto", garantendo un sistema inclusivo, equo e capace di rispondere concretamente ai bisogni di tutti i cittadini.

Un’altra priorità ineludibile per Avs è la pace. Una posizione ferma, tradotta in un convinto "no a un territorio armato" e alla creazione di nuove basi militari in Toscana. Una visione che si estende alla difesa dei beni comuni, con un convinto sostegno all’acqua e ai servizi pubblici. "I servizi pubblici sono pubblici e devono rimanere tali", ha dichiarato Guarducci, sottolineando come questi non debbano mai essere fonte di profitto, ma garanzia di benessere per la collettività.

L’attenzione si sposta poi verso le aree interne, un tema su cui la capolista ha espresso un giudizio severo sull’operato del governo, ritenuto "completamente disinteressato". Avs propone invece investimenti mirati e ingenti in queste zone, con l’obiettivo di sostenere chi le abita e promuovere un "nuovo modo di stare anche dentro l’ambiente naturale". Un approccio che pone al centro la salvaguardia della biodiversità e il rispetto per l’ecosistema.

La candidatura di Guarducci e della sua squadra si propone dunque di dare risposte concrete a queste esigenze, portando in Regione una visione - è stato spiegato - che unisce equità sociale, tutela ambientale e valorizzazione del territorio. Una missione che, per Avs, inizia proprio da Pistoia.

Patrizio Ceccarelli