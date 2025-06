Toscana Arcobaleno d’estate. Brunch e musica itinerante

PISTOIAQuante feste in un solo evento, che celebra musica e territorialità insieme, sotto la scintillante insegna "Arcobaleno d’Estate". L’appuntamento tutto pistoiese che si aggiunge al già ricco contenitore di iniziative in chiave regionale è per domenica 22 giugno e mette insieme due diversi luoghi della città, La Serra di Montuliveto (via Antonini 11) e la Fondazione Luigi Tronci (Corso Gramsci, 37). S’inizia già alle 9.30, con la musica, dalla Fondazione dov’è in programma un "Risveglio sonoro" guidato da Francesca Rafanelli e Samuele Maffucci. A conclusione, intorno alle 12, trasloco verso La Serra, a Montuliveto, dove si terrà l’evento "Brunch toscano & ritmi dal mondo".

Un’esperienza che accontenta il gusto, a cura di Confesercenti, grazie alla bontà dei prodotti del territorio: dai salumi toscani alle schiacciate profumate, dai formaggi locali ai dolci della tradizione, con vini selezionati ad accompagnare. E poi la musica appunto, rendendo omaggio a quella ricorrenza che si celebra in tutto il mondo proprio in questi giorni con la Festa della musica, che qui assume la forma di un concerto itinerante con la street band afrobrasiliana Bloco Baruhlo. Ritmi caldi e percussioni vibranti, per "vedere" con le orecchie il mondo e per ballare e divertirsi. Per chi lo desidera, la festa continua con attività e ancora musica che suonerà per tutto il giorno alla Fondazione Tronci fino alla sera (21.30 circa).

E così, anche La Serra di Montuliveto entra a far parte della grande famiglia di Toscana Arcobaleno d’estate che promuove il territorio regionale e le sue piccole e grandi eccellenze e che, con la sua tredicesima edizione dal 20 al 24 giugno, si apre ufficialmente oggi alle 19 con un brindisi allo storico Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze."Toscana Arcobaleno d’Estate" è promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e la partecipazione delle associazioni di categoria.