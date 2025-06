È di nuovo allarme truffe. Finti operatori nelle case: "C’è amianto nell’acqua"

"Publiacqua ricorda ai cittadini che l’acqua è potabile, che nessuno dei suoi incaricati interviene sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private". Con questo comunicato l’azienda per la fornitura di acqua mette in guardia tutti i cittadini da eventuali persone che fingendosi tecnici mandati per controllare la presenza di sostanze nocive nella rete idrica cercano di introdursi nelle abitazioni per scopi illeciti. La raccomandazione ha origine dalla situazione segnalata da una persona residente a Quarrata, che ha comunicato a Publiacqua la presenza nella sua zona di alcune persone che si sono spacciate appunto per controllori della purezza dell’acqua per la salvaguardia della salute dei residenti.

"Una cittadina residente nel Comune di Quarrata, ci segnala persone che si aggiravano nella zona di via del Casone comunicando alle persone una ’presunta’ contaminazione dell’acqua da amianto e la conseguente necessità di effettuare controlli all’interno delle abitazioni - si legge nell’avviso di Publiacqua -. Si invitano i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine, come fatto correttamente e prontamente dall’utente in questione, ogni episodio o richiesta sospetta". Un tipo di truffa - insieme a quella della richiesta di denaro per il familiare rimasto coinvolto in un incidente, in realtà mai avvenuto - che non è nuovo nella Provincia, dove già altre volte e con differenti presunti incarichi, malintenzionati hanno cercato di introdursi nelle abitazioni con intenti disonesti. Proprio a Quarrata, qualche anno fa una coppia di pensionati venne derubata dei gioielli, dopo che un uomo dicendo di essere stato mandato a ispezionare i rubinetti fece introdurre nella loro abitazione un complice.

Daniela Gori