Barriere architettoniche, Benesperi: "Tra dire e fare c’è differenza"

"Tra il dire e il fare c’è di mezzo proprio il fare". Ribatte così il sindaco di Agliana Luca Benesperi all’ex sindaco Marco Giunti (in carica dal 1980 al 1999) che in una nota pubblicata nei giorni scorsi su La Nazione, rivendica che il comune di Agliana si era dotato di un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 1989. "Ho letto le dichiarazioni dell’ex sindaco, che aveva già inoltrato per Pec al sottoscritto e ai capogruppo in consiglio comunale e non mi meraviglio – afferma Benesperi -. Se è vero che sono stati fatti studi nel periodo dei suoi mandati riguardo al tema delle barriere architettoniche è altrettanto vero che la realizzazione pratica degli stessi, cosa che Giunti omette di dire, è stata pari allo zero tranne per alcune vie come da lui stesso dichiarato. Basti pensare ai luoghi che furono oggetto di tali approfondimenti e che lui rammenta: scuole, palazzi comunali, impianti sportivi – prosegue Benesperi - nei quali vi sono ad oggi problemi di accessibilità importanti. Il piano che stiamo predisponendo insieme all’Università Roma Tre ha già rilevato infatti centinaia di criticità che non sono state certo provocate da sei anni di disastrosa amministrazione di centrodestra, ma forse da decenni di sinistra da sempre vicina ai più deboli a parole, un po’ meno nei fatti. Ci rimboccheremo noi le maniche - conclude il sindaco - per rendere Agliana un paese davvero senza barriere architettoniche". Il dibattito sul Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba) è scaturito in seguito alla recente firma della convenzione tra comune di Agliana e Università Roma Tre, dipartimento di architettura, per attuare le linee guida per l’abbattimento della barriere architettoniche. La nota dell’ex sindaco Giunti era arrivata in seguito all’affondo di Fratelli d’Italia che rimarcava il fatto che fossero passati 40 anni dalla norma che prevede il Peba come obbligatorio per le amministrazioni pubbliche.