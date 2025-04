‘La Toscana in Bocca’, ottava edizione nel vivo. Il festival unisce cucina e spettacolo

Pistoia, 26 aprile 2025 – Con l’arrivo della giornata odierna ’La Toscana in Bocca’ entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi, quello legato ad Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, che sarà ospite a partire dalle 19. Un momento da non perdere per gli appassionati di enogastronomia che già nei primi due giorni del festival hanno potuto assaporare pietanze e sapori di alcuni tra i migliori ristoranti di Pistoia e provincia. ’La Toscana in Bocca’ aveva aperto ufficialmente le danze giovedì, col taglio del nastro e una degustazione di vini della montagna pistoiese con bianchi e rossi dell’Azienda Agricola Terre dei Lontani di Gregorio Ceccarelli.

Ricco di appuntamenti anche il programma della giornata di ieri, con gli stand aperti dalle 12 alle 24, che, in concomitanza anche con la Festa della Liberazione, ha portato dalle parti di Via Pertini un numeroso afflusso di visitatori. Sia durante la mattina che nel pomeriggio hanno avuto luogo i laboratori per i piccoli chef, mentre nel pomeriggio sono andate in scena la degustazione di birre a cura de ’Il Vinile’ e la battuta al coltello dei Macellai Federcarni. Nella seconda metà della giornata spazio poi al cooking show ’La Pesca di Prato diventa croccante’ a cura della Pasticceria Nuovo Mondo e de La Fenice Pizzeria Contemporanea. Il giovedì è terminato con il contest ristoratori offerto dal Consorzio Finocchiona IGP e col consueto appuntamento musicale a partire dalle 21:30.

Quest’oggi, come detto, tutti gli occhi saranno puntati su Bartolini, ma anche il resto della giornata sarà denso di iniziative. A partire dalle 12.00, i visitatori potranno degustare un’ampia selezione di piatti preparati dai 24 ristoratori delle province di Pistoia e Prato, veri ambasciatori della cucina toscana. Il tutto sarà accompagnato da vini, birre artigianali e liquori del territorio. Alle 16.00 è previsto un momento di solidarietà, grazie alla “Merenda con i ragazzi di Fody”, una realtà che opera per l’inclusione sociale coinvolgendo ragazzi e adulti, in collaborazione con Ente Camposampiero. Per l’occasione, i ristoratori della Toscana in Bocca offriranno la merenda, mentre i ragazzi di Fody venderanno i prodotti realizzati. Sempre alle 16:00 sono previste degustazioni in area experience e alle 17:00 un cooking show con i ristoratori, oltre alle ’Pillole Ais di degustazione’.

A concludere la giornata, dalle 22.00, il dj set di Pippo DJ, per immergersi in un’atmosfera di musica e convivialità. Il programma si concluderà domani, prima con una degustazione dell’olio, prevista alle 16, e poi con un altro ospite di spessore, lo chef Tommaso Foglia. Non mancheranno, come di consueto, laboratori di cucina per i più piccoli, cooking show, degustazioni guidate, oltre all’arrivo del Mago Francesco Micheloni e il dj set conclusivo di Paola Guadagno.