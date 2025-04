Sapori, tradizione e innovazione. Torna da oggi ’La Toscana in bocca’

Al via l’ottava edizione de "La Toscana in Bocca", la manifestazione enogastronomica che celebra la cucina toscana attraverso un ricco programma di eventi, degustazioni e incontri con i protagonisti del settore. L’evento si apre oggi alla Cattedrale ex Breda di Pistoia. La manifestazione è organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana, insieme ai contributi di Vetrina Toscana, Unioncamere Toscana e Camera di Commercio, e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia. L’iniziativa si svolgerà fino a domenica con ingresso gratuito e orario continuato dalle 12 alle 24.

Il programma è da leccarsi i baffi. I visitatori potranno così iniziare a degustare oltre 60 piatti preparati da alcuni tra i migliori ristoratori delle province di Pistoia e Prato, che proporranno ricette della tradizione toscana accanto a creazioni contemporanee. Il pubblico potrà assaporare una ricca selezione di proposte, tra cui la pizza fritta con peposo e pecorino, un’autentica esplosione di sapori che unisce la croccantezza dello street food all’intensità della cucina montana pistoiese; la ribollita, servita in tre diverse varianti per reinterpretare con originalità uno dei simboli della cucina toscana contadina; i tortelli ripieni di burrata e mortadella di Prato, un connubio cremoso e saporito che valorizza i prodotti del territorio; i pici all’amatriciana di cinta senese, dove il formato rustico della pasta si lega con un sugo sapido e deciso. Grande spazio anche alle contaminazioni: il panino con pulled pork alla toscana e cipolla caramellata e gli arancini alla carbonara con guanciale croccante rappresentano esempi perfetti di come la cucina regionale possa aprirsi con creatività a suggestioni internazionali, mantenendo però solide radici locali.

Chi predilige i sapori freschi potrà optare per il ceviche di pesce bianco toscano con emulsione di lime e peperoncino, piatto leggero e profumato che guarda al mondo con spirito contemporaneo e tanto altro.