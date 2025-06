Immersi nella bellezza dell’Orsigna. Erri De Luca all’Arum Festival

La libertà, la gente – anzi no: le persone – e la vita, con tutto quel carico di emozioni e sentimenti che porta con sé. Difficili da raccontare, eppure lui, Erri De Luca, ha raccontato tutto e lo ha fatto con una sensibilità rara, tanto da essere assunto a scrittore italiano tra i più amati. Ci sarà anche lui, certamente uno degli ospiti di punta, alla prossima edizione dell’Orsigna Arum Festival, il cui programma ancora non è stato ufficialmente presentato, ma che già è disponibile sui canali del festival, assieme alle tante iniziative che richiedono iscrizione e prenotazione, aperte già dallo scorso 2 giugno per permettere a chi è interessato di garantirsi ciascuno la propria esperienza immersiva nella natura.

Intanto qualche data da segnare in agenda e cioè 31 luglio, 1, 2, 3 e 4 agosto prossimi così come il luogo, che resta lo stesso di sempre, e cioè Pian dell’Osteria da raggiungere rigorosamente a piedi (o con la navetta organizzata per quei giorni). Come sempre a comporre l’affresco dell’Arum ci sono iniziative a stretto contatto con le bellezze naturali dell’Orsigna, quindi momenti di meditazione collettiva, camminate spirituali e non, laboratori per adulti e per bambini, trekking, momenti di teatro.

A questi si aggiungono i momenti d’incontro, come appunto quello con Erri De Luca (31 luglio, in dialogo con Lorenzo Vagaggini dell’Ecomuseo pistoiese), di spettacolo come quello con Gli Omini (sempre il 31 luglio), di musica con quest’anno Ginevra di Marco ospite in formazione di trio, ma anche sonorità blues e reggea. Il dettaglio giorno per giorno è già disponibile on line (orsignaarumfestival.org).

Orsigna Arum Festival è un evento culturale e rigenerativo ideato nel 2020 da Tommaso Corrieri e Margherita Mansuino con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della montagna, il benessere fisico e mentale, la sostenibilità ambientale e l’incontro tra le persone. linda meoni