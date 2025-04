La Toscana in bocca, ci siamo: "Motore di sviluppo e turismo"

Un appuntamento che abbinerà cibo, musica e spettacolo per quattro giorni nei quali Pistoia sarà il cuore pulsante dell’enogastronomia. Dal 24 al 27 aprile, alla Cattedrale ex Breda, andrà in scena l’ottava edizione de "La Toscana in Bocca", l’evento organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia inserito all’interno del circuito di Vetrina Toscana. Un evento che anche quest’anno porterà con sé ospiti di spessore e appuntamenti da non perdere, tra degustazioni, cooking show e laboratori. L’edizione 2025, che avrà come slogan "Ogni assaggio è un viaggio", comincerà ufficialmente giovedì 24 aprile alle 18 col taglio del nastro. "La Toscana in Bocca – ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras, nel corso della presentazione in consiglio regionale a Firenze – è un appuntamento consolidato nel panorama degli eventi enogastronomici regionali. La sua capacità di crescere, coinvolgere, innovare e allo stesso tempo custodire la tradizione, la rende un esempio virtuoso di come il cibo possa essere non solo cultura e identità, ma anche motore di sviluppo economico e attrattività turistica. Un’occasione per valorizzare il lavoro di ristoratori, produttori locali, associazioni di categoria, e di tutte quelle realtà che ogni giorno contribuiscono a mantenere alta la qualità dell’offerta toscana".

Un pensiero condiviso anche da Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana: "Il legame con il territorio, con la sua cultura, il suo saper fare rende unica la Toscana. Questa manifestazione consolida il valore identitario che passa attraverso il cibo, attraverso gli sguardi di persone che dedicano la vita al servizio del prossimo. La Toscana in Bocca mantiene unita la filiera agroalimentare e valorizza la funzione sociale della ristorazione, che è la casa fuori casa di tutti i toscani. Questo mondo è un patrimonio da salvaguardare, perché qui si trovano quell’umanità e quei volti che ci collocano in una dimensione di relazioni ancora possibili".

Per quanto riguarda il programma, tra gli eventi di punta va segnalato che sabato 26 sarà di scena Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, mentre domenica 27 il protagonista sarà il pastry chef Tommaso Foglia, già giudice di "Bake Off Italia" e "Cake Star". E poi cooking show, contest culinari, intrattenimento e musica. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

"La Toscana in Bocca - ha affermato il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi - è una manifestazione che cresce nella quantità e nella qualità degli eventi e vede una profonda sinergia tra Confcommercio e gli operatori, che scelgono di stare insieme per mostrare le loro capacità". Un appuntamento che, secondo Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, darà ulteriore lustro alla città del Micco: "La Toscana in Bocca è una manifestazione che si consolida anno dopo anno. Questo accade perché l’appuntamento racchiude significati molteplici: valorizza i prodotti del territorio, le tradizioni enogastronomiche, le spinte innovative, il lavoro dei ristoratori. Così, nel ponte del 25 aprile, l’appuntamento diventerà di nuovo una grande occasione di richiamo ed un incentivo a visitare Pistoia".

Michele Flori