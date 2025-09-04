Scossa di terremoto con epicentro l’Abetone: il sisma avvertito dalla gente

Abetone, 4 settembre 2025 – Lieve scossa di terremoto, ma avvertita dalla popolazione. Accade all’Abetone, dove appunto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala l’epicentro. Non ci sono danni a cose o persone. Ma la scossa è stata chiaramente avvertita in diverse parti della provincia di Pistoia e di quella di Lucca.

La scossa è avvenuta a una profondità di circa 13 km. “Abbiamo visto il lampadario cominciare a oscillare”, racconta la gente sui social network. Le autorità monitorano la situazione ma appunto non ci sono situazioni di emergenza o di pericolo. Solo un po’ di spavento per chi, soprattutto nella sua abitazione, ha avvertito il sisma.