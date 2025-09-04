L'attenzione sul ceto medio

CronacaScossa di terremoto con epicentro l’Abetone: il sisma avvertito dalla gente
4 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
Scossa di terremoto con epicentro l’Abetone: il sisma avvertito dalla gente

Accade nel primo pomeriggio di giovedì 4 settembre. Non ci sono danni a cose o persone ma in diversi hanno segnalato l’accaduto sui social network

All'Abetone c'è stato l'epicentro della scossa avvertita dalla popolazione giovedì 4 settembre

All'Abetone c'è stato l'epicentro della scossa avvertita dalla popolazione giovedì 4 settembre

Abetone, 4 settembre 2025 – Lieve scossa di terremoto, ma avvertita dalla popolazione. Accade all’Abetone, dove appunto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala l’epicentro. Non ci sono danni a cose o persone. Ma la scossa è stata chiaramente avvertita in diverse parti della provincia di Pistoia e di quella di Lucca.

La scossa è avvenuta a una profondità di circa 13 km. “Abbiamo visto il lampadario cominciare a oscillare”, racconta la gente sui social network. Le autorità monitorano la situazione ma appunto non ci sono situazioni di emergenza o di pericolo. Solo un po’ di spavento per chi, soprattutto nella sua abitazione, ha avvertito il sisma. 

