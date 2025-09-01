Lieve scossa di terremoto: "senza danni"

La terra tra Chianti e Valdelsa trema. Scossa di terremoto nel territorio di Montespertoli ieri mattina subito dopo le 8, esattamente alle 8.01. e 11 secondi. La magnitudo è stata di 2,4, non molto forte quindi ma distintamente avvertita dalla popolazione a Montespertoli. La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha segnalato che l’Invg – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - aveva registrato appunto alle ore 8.01 questa scossa alla profondità di 9 chilometri, con epicentro a 3 chilometri a sud ovest del centro abitato di Montespertoli. In un primo momento, da Metrocittà si è ritenuto che la scossa non fosse stata avvertita dalla popolazione. Verso mezzogiorno, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha detto che si è sentita in paese, ma che non ha allo stato dei fatti provocato danni: "L’abbiamo avvertita ma non abbiamo segnalazioni". Circostanza confermata dalle verifiche con le sale operative di emergenza: nessun danno a persone e cose. In Valdelsa in sostanza in pochissimi hanno sentito la scossa e non ci sono stati danni: "Nessuna segnalazione", ha spiegato la prima cittadina di Castelfiorentino, Francesca Giannì. In mattinata la scossa non ha avuto repliche: rimanendo all’Italia centrale ce n’è stata un’altra analoga verso le 11 vicino Frosinone.

Andrea Ciappi