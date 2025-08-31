Esce a cercare il cane. Lo ritrovano morto dopo ore lungo i binari

Era scomparso ieri pomeriggio verso le 15 dopo essersi allontanato dall’orto di cui si prendeva cura, in zona Sammontana, per andare a cercare il cane scappato dal recinto. L’allarme per Angiolino Bacciarelli era scattato immediatamente da parte dei familiari che lo sapevano in giro alla ricerca dell’animale, preoccupati dal suo lungo silenzio. L’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino aveva attivato subito la macchina delle emergenze con la Protezione civile, le associazioni e le forze dell’ordine in campo. Un immenso lavoro di squadra nella speranza di poter dare rapidamente buone notizie alle tante persone che volevano bene al 78enne. Di Angiolino invece nessuna traccia per ore, per cinque interminabili angoscianti ore. Poi verso le 20 la scoperta del cadavere lungo i binari in via Impruneta: accanto a lui il suo amatissimo cane, anch’esso privo di vita.

Ancora tutta da decifrare la dinamica del fatto. Nessun treno in transito sulla linea, infatti, avrebbe segnalato l’incidente, nessun impatto registrato. Sul posto oltre al personale sanitario che purtroppo nulla ha potuto, anche la polizia municipale, la Polfer e i carabinieri di Montelupo Fiorentino. Gli accertamenti sono in corso per far chiarezza su quello che ha tutta l’apparenza di un tragico incidente. Ma al momento mancano testimoni, solo indizi che farebbero ipotizzare – ma il condizionale in questa fase è d’obbligo – che il dramma si sia consumato mentre l’uomo stava tentando di recuperare il cane. Quello che è certo è che il 78enne, ex elettricista in pensione da tempo e impegnato nel sociale, sempre al servizio dei più fragili (anche attraverso l’associazione “Arco in cielo“ e prima con la Misericordia), lascia un vuoto immenso nella comunità che adesso si stringe attorno alla moglie e ai due figli, tutti molto conosciuti e apprezzati in paese. "L’amministrazione comunale esprime le condoglianze alla famiglia per questa fatalità", le parole del sindaco Simone Londi.