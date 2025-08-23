Scuole senza presidi. Cinque reggenti nell’anno che si apre. L’Einaudi in bilico

Scuola pistoiese ancora una volta al centro dell’attenzione in vista dell’avvio dell’anno scolastico. L’Ufficio scolastico regionale della Toscana ha pubblicato l’elenco delle sedi che, per l’anno 2025-26, resteranno prive di dirigente titolare e che saranno quindi affidate a reggenze temporanee. Nel documento compaiono anche alcuni istituti della provincia di Pistoia: a Pescia l’Istituto comprensivo "Libero Andreotti" e l’Istituto statale "Lorenzini", entrambi privi di preside titolare.

A Montecatini Terme l’Istituto statale "Salutati". Nel capoluogo invece l’Istituto professionale "De’ Franceschi-Pacinotti", storica scuola tecnica della città. A queste si aggiunge un’integrazione più recente: l’Istituto superiore "Luigi Einaudi" di Pistoia, per il quale è stata disposta la reggenza fino al 13 aprile 2026. Un’aggiunta che non passa inosservata, perché l’Einaudi è al centro di una vicenda giudiziaria che risale allo scorso aprile e che ha profondamente scosso la comunità scolastica. Protagonisti della vicenda sono un docente dell’istituto e la dirigente scolastica. Il primo dovrebbe trovarsi ancora agli arresti domiciliari. La seconda, invece, è indagata per favoreggiamento personale: secondo l’accusa, avrebbe aiutato l’insegnante a eludere le indagini. La dirigente sospesa dall’incarico nei mesi scorsi, sarebbe in attesa di capire la propria posizione: il tribunale, infatti, potrebbe pronunciarsi a favore di un suo reintegro.

Nel frattempo, l’Ufficio scolastico regionale ha inserito l’Einaudi tra le scuole che necessitano di una reggenza temporanea, proprio per garantire continuità amministrativa e funzionale. Va ricordato che fino al mese di luglio l’Einaudi è stato magistralmente guidato dalla dirigente del comprensivo "Marconi-Roncalli" di Pistoia, Claudia Ciocchetti, che ha assicurato stabilità in una fase complessa. Parallelamente, l’altra scuola diretta in reggenza dalla stessa preside, ovvero il Pacinotti-De Franceschi, ha avuto come reggente Margherita De Dominicis, preside storica del comprensivo "Anna Frank-Carradori", altra figura di grande esperienza e preparazione del territorio. Due dirigenti che, con professionalità e competenza, hanno permesso alle scuole di non interrompere le proprie attività e di affrontare con continuità l’anno scolastico appena concluso.

M.M.