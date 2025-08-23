Cireglio non dimentica. Torna il memorial ’tre contro tre’. In ricordo di Kobe Bryant

PISTOIAPer il quarto anno consecutivo, a Cireglio sarà ricordato Kobe Bryant con il torneo tre contro tre che ormai è diventato una tradizione per la frazione montana dove la famiglia Bryant ha vissuto dal 1987 al 1989, periodo nel quale ’Jellybean’ Joe ha vestito la casacca dell’Olimpia Pistoia. Il "Memorial Kobe Bryant", organizzato dalla Pro Loco locale, si terrà oggi e domani, domenica 24 agosto. Nella prima giornata scenderanno in campo le compagini seniores (dai 14 anni in su), mentre 24 ore più tardi toccherà alle formazioni juniores (dai 9/10 ai 14 anni). L’iniziativa, aperta a tutti gli amanti della pallacanestro, rappresenterà ancora una volta un vero e proprio evento, con tanto di musica di sottofondo e street food. Oltre a Kobe verrà commemorato pure il padre Joe, venuto a mancare il 15 luglio dell’anno scorso e a cui verrà dedicata la gara del tiro da 3 punti in programma sabato sera.

Le iscrizioni alla competizione sono aperte fino alla giornata di oggi (al momento sono in totale 10 le squadre partecipanti). Per l’adesione è richiesta una spesa di 10 euro a giocatore. La speranza degli organizzatori è di ripetere gli ottimi numeri delle passate edizioni. Per informazioni, contattare il 3407682439. Il ricavato, così come quello delle altre iniziative estive targate Pro Loco, verrà utilizzato per avvicinare il via ai lavori di rifacimento del campetto dove Kobe è cresciuto nei suoi anni pistoiesi. In particolare, l’obiettivo è quello di ampliarne le dimensioni, così da renderlo regolare. Inoltre, il progetto prevede anche la realizzazione di opere accessorie, quali spogliatoi, bagni e depositi per materiali vari. Il secondo step invece consisterà nel rifacimento del campo da calcio. Insomma, una riqualificazione complessiva dell’area sportiva di Cireglio.

Nelle idee dei componenti della Pro Loco c’è anche quella di investire i fondi raccolti per migliorare le condizioni della frazione. Per quanto concerne i lavori al playground di basket, tutto nasce da una vecchia promessa fatta da Bryant nel 2013, quando sbucò a sorpresa a Cireglio."Quel giorno, quando mi suonò alla porta di casa, mi disse che avrebbe risistemato il campetto dove ha segnato i suoi primi canestri – raccontava anni fa Alessia Pierattini, amica d’infanzia di Kobe – Purtroppo il destino gli ha impedito di mantenere la parola data e così abbiamo deciso di portare a termine il compito al suo posto".

Francesco Bocchini