Scuola, l’ultima chiamata. Al via gli esami di riparazione. Centinaia gli studenti alla prova

PISTOIAA Pistoia il rientro a scuola, almeno per molti studenti delle superiori, avverrà con un certo anticipo rispetto all’avvio ufficiale delle lezioni. Sono infatti in calendario, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, le prove di recupero per chi ha ricevuto un giudizio sospeso a giugno. L’appuntamento coinvolge centinaia di ragazze e ragazzi, chiamati a dimostrare di aver colmato le lacune nelle materie insufficienti. Le date per gli ’esami di recupero’ non sono uguali per tutte le scuole., in mo0lte città sono stati addirittura effettuati nel mese di luglio.

Al liceo Forteguerri le prove inizieranno il 25 agosto con una lunga mattinata dedicata a Latino, Italiano, Inglese e Diritto, oltre alle verifiche per il Musicale. Nei giorni successivi toccherà al Greco, alla Matematica, alle lingue straniere e ad altre discipline, con sessioni orali distribuite fino al 28 agosto che interesseranno i vari indirizzi classico, delle scienze umane, economico sociale e musicale.Sempre a fine agosto saranno impegnati anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Pacini: qui il calendario si apre il 28 agosto con Italiano, Tedesco, Russo, Filosofia e Informatica, per proseguire il 29 con Economia aziendale, Fisica e Geografia, il 30 con Matematica e gli orali di compensazione, l’1 settembre con Latino, Francese e Diritto, il 2 con Inglese, il 3 con Scienze naturali e Spagnolo, fino alla chiusura del 4 settembre con le prove di Storia.Anche all’istituto professionale De Franceschi-Pacinotti sono fissati gli esami di recupero nello stesso periodo: la direzione ha richiamato con una circolare la massima puntualità, ricordando che la mancata presentazione comporta la non ammissione alla classe successiva. A questo quadro già fitto si aggiungono altre scuole superiori cittadine. Al liceo scientifico Savoia le prove prenderanno il via il 1° settembre, mentre all’Istituto Fedi-Fermi il calendario scatterà già dal 25 agosto, in parallelo con Forteguerri ed Einaudi, dove gli esami di recupero sono previsti a partire dalla prossima settimana. La fine di agosto si preannuncia quindi intensa per molti studenti pistoiesi. Nelle aule, tra compiti scritti e colloqui orali, si decideranno le sorti di chi dovrà ancora dimostrare di essere pronto a riprendere regolarmente il percorso scolastico.Il superamento delle prove di recupero rappresenta infatti il passaggio obbligato per l’ammissione alla classe successiva e segna, per tanti ragazzi, la chiusura definitiva di un anno scolastico che non si è interrotto davvero con la campanella di giugno, ma che continuerà a risuonare fino a settembre.

Michela Monti