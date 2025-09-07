Rottura dell’argine dell’Agna: "Vogliamo lo studio di fattibilità"

"A quasi tre anni dall’alluvione non abbiamo ancora visto uno straccio di studio di fattibilità sull’argine del torrente Agna". Il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli torna a denunciare l’assenza dello studio di fattibilità per la sistemazione dell’argine la cui rottura ha determinato la disastrosa alluvione del 2 e 4 novembre 2023. "Lo studio era stato dichiarato pronto otto mesi fa – ricorda Bandinelli – abbiamo rischiato altri disastri e sono state fatte solo delle toppe sull’argine dell’Agna senza nessuna progettazione. C’è anche una responsabilità grave della nostra amministrazione comunale – aggiunge Bandinelli – che non ha seguito adeguatamente la situazione. Lo studio di fattibilità è essenziale perché se non sappiamo cosa fare sull’Agna è impossibile iniziare a programmare qualsiasi azione. Vedendo su Facebook il presidente della Regione Giani che presenta i lavori sul torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino mi sono sentito un cittadino di serie B se non addirittura di serie C perché per l’Agna non si è visto ancora nulla tranne una serie di interventi tampone e di emergenza. Anche ieri ho richiesto per l’ennesima volta la copia dello studio di fattibilità – conclude – ma credo che il risultato sarà come in passato, il silenzio". La mancanza dello studio era stata denunciata l’8 marzo scorso dalla consigliera del centrodestra Greta Cavaciocchi a cui aveva risposto l’assessora regionale Monia Monni affermando che la Regione si era fatta carico dello studio e che il finanziamento dell’opera spettava tuttavia al Governo. A fine giugno i capigruppo delle opposizioni in consiglio comunale Sandro Nincheri (Montale Rinasce) e Lorenzo Bandinelli (Noi per Montale) avevano denunciato le mancate risposte del Comune alle loro richieste di documentazioni tra cui lo studio sull’Agna.

Giacomo Bini