Pronto il nuovo asfalto sulle strade . Via del Fossetto e Montevettolini. Il piano dei lavori per la sicurezza

Partiti finalmente i lavori asfaltatura in via del Fossetto Vecchia. A darne notizia è il sindaco Simona De Caro che annuncia anche i prossimi cantieri che a breve apriranno sul territorio. Per quanto riguarda la vecchia via del Fossetto, la riasfaltatura interesserà il tratto compreso tra la rotonda di via delle Colmate e quella della variante del Fossetto, che versa da troppo tempo in condizioni veramente critiche, presentando anche problemi per la sicurezza di chi la percorre ogni giorno. Come descritto dal primo cittadino l’intervento riguarda anche la rotonda di via delle Colmate per un costo complessivo di 149 mila euro.

"A breve – fa sapere De Caro – prenderanno il via anche i lavori in via delle Pietraie, via della Gita a Montevettolini e via delle Rave" quest’ultima interessata da una frana. Nel frattempo si sono anche conclusi i lavori di messa in sicurezza in via Bronzuoli a Montevettolini. L’intervento, già annunciato anche dall’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci, è stato piuttosto complesso, oltre che urgente proprio perché reso necessario a seguito di una frana causata da dissesto idrogeologico. I lavori hanno richiesto un primo finanziamento regionale per la progettazione esecutiva, pari ad 47.121,77 euro, a cui si è aggiunto il finanziamento per la realizzazione dell’intervento di 1.290.834 euro ottenuto dalla Regione Toscana, attraverso il Piano per lo Svilippo e la Coesione 2021 -2027, per un totale complessivo di circa 1.340.000 euro.

"Si tratta di un’opera strategica per la sicurezza e la viabilità locale – fa sapere il sindaco – ma anche simbolica, perché rappresentativa della fragilità del nostro territorio contro la quale da sei difficili anni combattiamo ogni giorno". A Monsummano infatti si contano almeno 4 movimenti franosi di una certa rilevanza che si sono susseguiti negli ultimi anni e i cui lavori per la rimessa in sicurezza delle zone sono ancora in corso. A parte il cantiere di via Bronzuoli e della zona Castelvecchio che si sono conclusi, restano adesso da sistemare via del Vaticano, sulla quale i lavori sono attualmente in corso e sono in fase avanzata e sul ponte di via Bracona che sta per essere riaperto mente in via della Rave il cantiere partirà a settembre.

Arianna Fisicaro