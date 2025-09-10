Prime prove per la Pallavolo Monsummano. Play for Game 2025, un debutto vincente

Una presentazione in grande stile e un inizio sul campo da applausi. Nella suggestiva cornice della Villa Renatico Martini si è svolta con successo la presentazione ufficiale delle squadre agonistiche del Centro Tecnico Territoriale Pallavolo Monsummano del presidente Maurizio Castagna. Un appuntamento ricco di entusiasmo e partecipazione, che ha visto protagoniste atlete, staff e dirigenti, pronti a vivere un’annata di impegni e sfide. Presente il sindaco della cittadina termale, Simona De Caro, ringraziata dai dirigenti per la vicinanza e il sostegno costante.

La presentazione è stata un buon viatico per il debutto delle varie squadre nella prima tappa del Play for Game 2025, consueta competizione a carattere regionale che rappresenta un importante momento di preparazione in vista dei campionati. Un avvio molto incoraggiante con 5 gare vinte su 6, che ha permesso di valutare la condizione delle formazioni, sperimentare nuove soluzioni tattiche e raccogliere indicazioni preziose per il lavoro delle prossime settimane.

L’Under 18 sponsorizzata Distretti Ecologici, guidata da Pocai e Campolongo, ha aperto la manifestazione con una bella vittoria sulla Nottolini Capannori, che ha poi vinto il secondo incontro contro il Pietro Larghi Siena. A chiusura della giornata è stato di nuovo il CTT ad avere la meglio sulle senesi.

L’Under 14 New ha debuttato con una vittoria sul Prato Volley Project, prima di arrendersi al tie-break contro Euroripoli, al termine di una partita combattutissima. Proprio Euroripoli nella seconda gara ha avuto la meglio anche sulle pratesi in una sfida equilibrata e ricca di emozioni.

L’Under 16 Conad ha esordito con una netta affermazione sul Dream Volley, confermandosi poi anche contro l’Aglianese. Nella seconda gara anche le aglianesi si sono imposte sul Dream Volley.

Intanto, ha ripreso ad allenarsi anche l’Under 12 Bianca, composta da atlete nate nel 2014/15/16. La compagine è guidata da Diletta Mazzoni, affiancata da Greta Menicocci (con il supporto di Marta Bottai), mentre il ruolo di team manager è affidato a Francesca Magrini, punto di riferimento per l’organizzazione del gruppo. Attiva pure l’Under 12 Blu, formata da ragazze 2013/14/15. L’équipe è diretta da Eleonora Paganelli, coadiuvata da Menicocci quale assistente, mentre il ruolo di team manager è ricoperto da Sandro Traversi.

