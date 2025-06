Pistoia, il voto di domenica e lunedì: 100 seggi per 5 referendum. Tutti i servizi e le informazioni

Pistoia, 5 giugno 2025 – Sono cento i seggi comunali, più due speciali (ospedale e carcere) che resteranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Tutto pronto per il voto sui 5 quesiti referendari: quattro sul tema del lavoro e uno sulla cittadinanza.

Cosa occorre per votare. Per poter votare il cittadino deve presentare al seggio la propria tessera elettorale, insieme a un documento di identità valido. Chi ha cambiato residenza all’interno del comune di Pistoia, dopo le ultime votazioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. Coloro che non l’avessero ricevuto possono rivolgersi all’ufficio elettorale. Per il rilascio del duplicato della tessera elettorale (per smarrimento, furto, deterioramento, termine degli spazi per le votazioni nella tessera) occorre rivolgersi all’ufficio elettorale.

Ecco invece quali sono le aperture dell’ufficio elettorale (via Santa). L’ufficio elettorale sarà aperto venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle 8.30 alle 18, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto al seggio per elettori non deambulanti: gli elettori non deambulanti, privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro residenza o domicilio al più vicino seggio, privo di barriere architettoniche, con successivo ritorno all’abitazione.

Il servizio offerto, dalle 8 alle 18 nei giorni delle votazioni, verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell’elettore, telefonando all’Associazione Arciconfraternita Misericordia al numero 0573 505340.