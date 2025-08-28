Non cambiano le gestioni. Conferme per gli impianti

Ad essersi aggiudicati la gestione degli impianti sportivi del territorio comunale per il prossimo quinquennio sono stati gli attuali gestori delle strutture. I bandi hanno riguardato il campo sportivo di Masotti, il Tennis Club Le Torri, il campo Barni, il campo ’vecchio’ di via Matteotti e il Tennis Club Casalguidi. I partecipanti e gli aggiudicatari sono stati gli stessi gestori uscenti: Uisp per Masotti, ASD Tennis Club Le Torri per l’impianto di tennis a Serravalle, Casalguidi Calcio 1923 sia per il Barni che per il campo vecchio, ASD Tennis Club Casalguidi per l’impianto tennistico di Casalguidi.

"Dopo gli adeguamenti tariffari, si è proceduto allo svolgimento delle procedure di gara per i rinnovi delle convenzioni, ferme al 2016 – ha detto il sindaco Piero Lunardi -. La pandemia aveva ritardato i bandi, poiché il governo aveva dato la possibilità di prorogare le convenzioni in essere".

Le assegnazioni dureranno cinque anni, salvo eventuali interventi sulla struttura che potrebbero portare a rimodulare la durata. Per la palestra di Casalguidi il bando di assegnazione era già stato concluso nel 2023, risultando vincitore il Consorzio Leonardo.

"Sono contenta per il risultato delle procedure di gara, perchè i gestori uscenti hanno sempre dimostrato grande collaborazione e serietà. Con loro il rapporto è sempre stato proficuo, sereno e collaborativo – ha detto l’assessore allo sport Benedetta Vettori - voglio ringraziare l’ufficio tecnico, in particolare Massimo Giorgi e Simone Bonistalli che hanno lavorato ai bandi, concludendo tutto l’iter in tempi congrui".