Neve, impianti comunali chiusi. “Serviva un maggiore impegno”

Montagna Pistoiese, 17 dicembre 2024 – “Riparte la stagione sciistica ad Abetone Cutigliano: neve, eventi e una presenza turistica importante ma gli impianti di risalita comunali restano chiusi”. Inizia così un durissimo comunicato emesso dalla minoranza consiliare di Abetone Cutigliano.

“Sulla nostra montagna – scrivono Andrea Tonarelli, Vanessa Ceccarelli e Alessandro Olioni -, si sono aperte le porte dei comprensori di Abetone, da giovedì, e della Doganaccia, da sabato, grazie ai sacrifici imprenditoriali di coloro che lavorano tutto l’anno per arrivare a questo momento. Nonostante l’abbondante presenza di neve gli impianti di risalita di proprietà pubblica sono rimasti chiusi, viene aperta la sola Seggiovia della Riva di sabato e domenica che, senza essere collegata con altre piste, non ha alcuna funzionalità. Una situazione inaccettabile, che rappresenta un duro colpo per il turismo, l’economia locale e l’immagine della nostra montagna. I nostri dubbi e perplessità sull’operato dell’amministrazione erano già venuti a galla con le interrogazioni relative al bando impianti del Ministero del Turismo ed al sistema di innevamento artificiale: avevamo appreso in consiglio che il comune tramite i consorzi di gestione impianti non aveva partecipato e non aveva sviluppato sinergie e dialogo con il consorzio multipass per far in modo che si partecipasse al bando. Per noi l’impianto seggiovia della Selletta è prioritario e ritenevamo necessario che in un modo o nell’altro si dovesse partecipare, a questo si aggiunge anche la chiusura dell’impianto della pista Chierroni, pista però che risulta essere in perfette condizioni per lo sci di alpinismo. È inconcepibile che, in un momento in cui i nostri imprenditori locali sono impegnati a rilanciare il turismo e attrarre visitatori, debbano scontrarsi con ostacoli che potrebbero e dovrebbero essere evitati. Non possiamo permettere che scelte sbagliate, disorganizzazione, disinteresse o peggio mancanza di lungimiranza penalizzino una comunità che vive del lavoro legato alla montagna e alla sua valorizzazione”.

La stagione è comunque iniziata con buone presenze e problemi seri sulla viabilità. Si spera che il meteo continui così e la viabilità venga gestita con maggiore efficienza.