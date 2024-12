Un weekend in bianco. Impianti e rifugi pieni, poi le code al rientro: “Turisti scoraggiati”

Montagna, 16 dicembre 2024 – Dopo essersi fatta desiderare fin troppo a lungo, la neve è finalmente arrivata: “tanta ma non tantissima, più che sufficiente per divertirsi e sciare alla grande – afferma Rolando Galli, presidente della Società Abetone Funivie - Le piste dove abbiamo quella programmata assieme a quella naturale hanno offerto uno spettacolo unico e una sciabilità di rara bellezza. Aperte dall’Ovovia Zeno, sia Zeno 3 che Stadio, Pulicchio e raccordi andata e ritorno e Seghi. In Val di Luce aperte Celina, Passo di Annibale fino a metà, seggiovia del Gomito e tutti i campi scuola”. In questo weekend c’è stato un ottimo afflusso.

“Il panorama è incantevole – prosegue Galli - anche chi è abituato a vederlo tutto l’anno non può esimersi dal fermarsi a goderne la vista, in questi giorni di una bellezza veramente unica, per questo e per la qualità della neve, oltre che per la preparazione delle piste, ci sono tutti i presupposti per buoni risultati. Sabato pomeriggio c’è stata la “Apres Ski” una festa con dj, organizzata dai ragazzi, che ha riproposto sulla neve quella fatta in estate e che anche in quel frangente riscosse un gran bel successo”. A impreziosire la piazza ci sono stati i mercatini di Natale, gli unici sulla neve vera, insomma i motivi per salire in quota non mancavano e la risposta c’è stata. I turisti anche della domenica hanno trovato aperto il Passo d’Annibale, quindi la seggiovia del Monte Gomito, l’Ovovia, il Pulicchio e la Riva con le relative piste e collegamenti, oltre ai campi scuola aperti con successo da ormai una settimana.

Per non deludere la aspettative sono stati aperti anche tutti i punti di ristoro, iniziando dai rifugi, dove gustare la famosa cucina locale, oltre a dolci e frutti di bosco, come pure i noleggi delle attrezzature eventualmente necessarie a confezionare una giornata di puro divertimento sulla neve. Bene anche i prezzi, perché questo fine settimana si è sciato con il multipass a 39 euro invece di 52.

Unica nota dolente, ma destinata a far parlare ancora per molto, sono state le lunghe file e il traffico del rientro sulla SS12, la strada dell’Abetone e del Brennero. In molti hanno lamentato che il servizio dei movieri sarebbe dovuto partire alle 14, ma invece è iniziato alle 16,30. Il timore che ha scatenato anche le polemiche sui social è che molti dei turisti arrivati in questo weekend possano essere stati scoraggiati e non replicare la gita.

