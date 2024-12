È arrivata la neve, Val di Luce e Abetone sotto un bello strato bianco. E in pianura?

Abetone Cutigliano (Pistoia), 4 dicembre 2024 – Finalmente è arrivata la neve! Oggi, mercoledì 4 dicembre, una bella nevicata ha interessato la Val di Luce e l’Abetone. Le immagini delle webcam stanno già riempiendo le chat degli appassionati e di chi non vede l’ora di indossare gli sci per la nuova stagione.

La neve all'Abetone (Immagini webcam Paesaggidigitali.it 4 dicembre 2024)

Le previsioni meteo lo avevano annunciato. In questi giorni e fino al weekend dell’Immacolata una massa fredda di estrazione articola sta attraversando l’Europa per poi tuffarsi nel Mediterraneo, interessando l’Italia con un’autentica tempesta di vento, pioggia e neve.

Neve allo Ski Center Ovovia, Abetone (Immagini webcam Skyline webcams)

Neve in pianura

E per quanto riguarda la neve in pianura? Le previsioni in questo caso sono più caute. Per il meteorologo Antonio Sanò le nevicate resteranno concentrate sugli Appennini, favorita dall’abbassamento delle temperature in quota.

Il Centro Meteo Toscana sottolinea che al momento non è prevista alcuna nevicata in pianura e probabilmente nemmeno sui rilievi più bassi tipo il Monte Serra o le colline del Chianti. Viceversa, conferma ancora il Centro Meteo Toscana, “potrebbe essere un’ottima occasione per l’Appennino che potrebbe fare il pieno in vista delle vacanze di Natale". La neve dovrebbe poi tornare a quota 1000-1200 metri domenica 8 dicembre, giornata in cui assisteremo all’inserimento di aria fredda in quota accompagnata dal maestrale.

La piazza all'Abetone (Immagine webcam Paesaggidigitali.it)

Neve a quota 700 metri

La prossima settimana, sottolinea ancora il Centro Meteo Toscana, “possibile cut off mediterraneo con interazione tra aria umida mediterranea e aria artica in discesa dal Rodano. Un contesto che probabilmente darà luogo a diversi spunti instabili con nevicate fino a 700-800 metri in Appennino e clima freddo su tutta la regione. Per dettagli più precisi dovremo valutare la disposizione dei vari minimi al suolo ma la portata della massa fredda in arrivo, ci fa escludere la possibilità di nevicate in pianura”.