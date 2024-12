Meteo: tempesta dell’Immacolata in Toscana. Neve e crollo delle temperature. Ecco dove

Firenze, 4 dicembre 2024 – Freddo, pioggia e, forse, qualche fiocco di neve sulle zone appenniniche. Potrebbe essere questo il quadro meteorologico in Toscana nel weekend dell’Immacolata.

Ciò è dovuto a una massa fredda di estrazione artica, proveniente direttamente dal Polo Nord, che nei prossimi giorni attraverserà l'Europa per poi tuffarsi sul Mar Mediterraneo, interessando l'Italia con un'autentica tempesta di vento, piogge forti e anche neve fino in pianura. Il meteorologo Antonio Sanò segnala che «fino al weekend un ciclone manterrà condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, colpendo in maniera più diffusa i versanti adriatici e il sud.

Domenica 8 dicembre l'aria fredda sfonderà definitivamente sul bacino del Mediterraneo e sarà allora che sull'Italia si verificherà un'autentica tempesta di venti di Maestrale e Libeccio, con raffiche fino ad oltre 90 chilometri orari e conseguenti mareggiate sulle coste esposte, specie tra Liguria e Toscana e su quelle tirreniche, nonché in Sardegna. Se al Nord il tempo sarà già migliorato, salvo per ultime precipitazioni sugli estremi settori orientali (nevose a bassa quota), il maltempo si concentrerà su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e poi Sicilia. Oltre alle piogge battenti con il rischio di temporali, scenderà diffusa anche la neve sugli Appennini, favorita dall'abbassamento delle temperature in quota. Con la prossima settimana il clima si raffredderà ulteriormente, diventando tipicamente invernale”.

Anche il meteorologo Edoardo Ferrara conferma che “nel weekend dell'Immacolata è prevista la massiccia discesa di venti freddi dall'Artico nel cuore dell'Europa, dove l'Inverno farà sul serio con forte vento e tracollo termico".

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Giovedì 5 dicembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati settentrionali. Mari: mossi, in particolare a largo. Temperature: in calo, più accentuato in serata. Venerdì 6 dicembre: aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio, possibili pioviggini sulle zone interne. Venti: deboli-moderati da est, sud-est. Mari: mossi. Temperature: minime in calo con estese gelate mattutine nei fondovalle dell'interno, massime in calo sulle zone interne, in lieve aumento sui rilievi. Sabato 7: variabile con aumento delle nuvolosità nella seconda parte della giornata con possibilità di piogge e rovesci sparsi sul centro nord della regione. Possibili nevicate in serata oltre 1300-1500 metri di quota. Venti: moderati con rinforzi dai quadranti occidentali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in aumento. Possibilità di locali gelate nella fondovalle del Valdarno superiore e dell'aretino. Domenica 8: molto nuvoloso con precipitazioni sparse, probabile neve sui rilievi oltre i 1000 metri. Venti: moderati occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.