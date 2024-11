Manca la neve in Toscana, impianti chiusi. I prezzi degli skypass

Firenze, 23 novembre 2024 – Nessuna apertura degli impianti di risalita all’orizzonte: la doccia fredda per gli appassionati di sci e snowboard arriva dai principali gestori di seggiovie, skilift, funivie e cabinovie in Toscana.

Il freddo dei giorni scorsi, che aveva acceso qualche speranza, sta lasciando posto a un clima più mite e umido che impedisce il prolungarsi del lavoro degli impianti di produzione neve. Apertura rimandata, quindi. Ancora presto per dire a quando. «Nei giorni scorsi - spiega il presidente della Società Abetone Funivie, Rolando Galli - abbiamo messo in funzione i cannoni e siamo riusciti a produrre una prima ‘riserva’ di neve che non basta certamente a garantire l’apertura delle piste. Siamo però in attesa, pronti a ‘sfruttare’ freddo o nevicate».

Dello stesso avviso il direttore degli impianti della Val di Luce, Andrea Formento, che rimanda l’ipotesi di inizio stagione invernale 2024-2025 a condizioni meteo migliori.

Per quanto riguarda il costo degli skipass, il comprensorio di Abetone propone il costo giornaliero a 36 euro nei giorni feriali, che diventano 51 nei festivi e prefestivi. Dal 24 dicembre al 6 gennaio il costo sarà di 51 euro al giorno (49,50€ se il biglietto viene acquistato online), 44 euro per gli junior e per gli over 65, 47 il giornaliero Fisi, 42 il mattiniero e 40 il pomeridiano.

Il listino prezzi della Doganaccia vede il costo dello skipass giornaliero festivo a 25 euro, 22 il mattiniero, 20 il pomeridiano e per i nati dopo il 1 gennaio 2014. Nei giorni feriali, invece, i costi calano a 21 euro, 18 euro per il mattiniero, 16 per il pomeridiano e 18 il giornaliero feriale.

co.da.