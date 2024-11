Arriva la neve in Pratomagno!

Arezzo, 22 novembre 2024 – I previsori del Lamma Toscana avevano preannunciato, ierii, la possibilità di nevicate in Appennino attorno ai 1.200 metri. Così, come vediamo dalle immagini postate sul profilo Facebook Il Bosco Magico Pratomagno, la coltre bianca si è posata sulla montagna che divide il Valdarno dal Casentino. Una leggera spruzzata che però non ha impedito di ammirare un paesaggio affascinante. Gli amanti della Dama Bianca si augurano che questa sia solo la prima nevicata di questo inverno che sta per arrivare e che potrebbe regalare giornate all'insegna della neve anche in Pratomagno.