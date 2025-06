A Loro Ciuffena nasce il percorso: “I cammini dell’acqua: dall’antico mulino alla vecchia ferriera”

Arezzo, 16 giugno 2025 – Sul Ciuffenna dall’antico mulino alla vecchia ferriera. Il progetto, ideato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e finanziato grazie al bando promosso da Publiacqua per la valorizzazione dei “Cammini dell’Acqua”, è realizzato in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna e la locale associazione dei pescatori.

In questi giorni, sono in corso gli interventi per la realizzazione del sentiero, che punta a restituire un nuovo valore al territorio, esaltandone la storia e la bellezza naturale. È proprio grazie alla presenza del torrente Ciuffenna che, intorno all’anno Mille, nacque il celebre mulino ad acqua, uno dei più antichi della Toscana e l’unico ancora esistente lungo quella che un tempo era la “strada dei mulini”, dove si macinavano le castagne.

Poco più a valle sorge la vecchia ferriera, testimonianza dell’attività industriale ottocentesca: inizialmente fonderia per attrezzi agricoli, si è trasformata nel tempo in centro molitorio, filanda e infine impianto per la produzione di energia elettrica, prima di diventare un residence senza per questo perdere le sue caratteristiche storiche e culturali.

“Il percorso si snoda tra questi due luoghi emblematici – spiega Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno – con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del sentiero esistente, integrandolo armoniosamente nel paesaggio, e di trasformarlo in una risorsa per il turismo sostenibile e la didattica ambientale”.

“L’intervento finanziato nell’ambito del progetto I Cammini dell’Acqua – sottolineano da Publiacqua – permette di riscoprire la bellezza, la natura e la storia di Loro Ciuffenna, uno dei territori in cui operiamo. Il sentiero sarà integrato nella rete dei cammini toscani che mettono al centro l’acqua e i suoi legami ambientali, culturali e sociali, promuovendo un turismo di prossimità sostenibile e consapevole”.

“Nell’area interessata – spiega Giulia Pierozzi, referente della Unità Idrografica Omogenea Valdarno – si è proceduto prima con lo sfalcio della vegetazione, per poi passare al consolidamento del fondo e alla ridefinizione della sponda, in modo da garantire la percorribilità in sicurezza.

Due guadi in pietra naturale, reperita in loco e posizionata senza interferire con il deflusso del torrente, permetteranno l’attraversamento.

IN COLLABORAZIONE CON: del corso d’acqua con impatto ambientale nullo. Al termine dei lavori, saranno installati pannelli informativi con contenuti storici e ambientali, per valorizzare ulteriormente i manufatti e il ruolo del fiume”.

“L’intervento – aggiunge l’ingegner Serena Ciofini, responsabile del settore difesa idrogeologica del Consorzio – è parte di un piano più ampio di lavori programmati sui corsi d’acqua del territorio comunale. Solo nel centro abitato sono previste opere di manutenzione ordinaria per 70.000 euro, cui si aggiungono gli interventi sui tratti montani del reticolo idrografico, fondamentali per la mitigazione del rischio idraulico anche nelle aree di fondovalle”

Il progetto è il frutto di una collaborazione concreta tra enti pubblici e realtà locali. “Un’iniziativa di grande valore – conclude il Sindaco di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi – che unisce tutela ambientale, valorizzazione storica e sviluppo turistico sostenibile. Un modo intelligente di investire nel nostro territorio e nelle sue radici”.