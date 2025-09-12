Muore davanti alla carrozzeria, l’addio a Cinefra di Magic Moments

Pistoia, 12 settembre 2025 – Aveva portato la macchina dal carrozziere, il tempo di scendere dall’auto, ma non ha fatto in tempo nemmeno ad arrivare all’ingresso. Si è accasciato a terra e non c’è stato niente da fare. Un attimo e Luigi Cinefra, 67 anni, non c’era più, e a niente sono valsi i tentativi di soccorso e rianimazione. Quello di Luigi era un volto conosciutissimo in città, così come la sua famiglia. Era nato a Pistoia il 21 aprile del 1958 e abitava da tanti anni a Masotti.

In gioventù era stato per molti anni rappresentante tessile per le grandi aziende del Nord poi, più di trent’anni fa, aveva intrapreso l’avventura del sexy shop “Magic Moments”, aperto prima vicino allo stadio e poi in viale Adua e chiuso qualche tempo fa, quando Luigi era andato in pensione. Era stato uno dei primi in Italia e ha svolto il suo lavoro con simpatia e disincanto, come raccontava nelle nostre interviste. Il commercio era comunque un’attitudine di famiglia perchè i nonni aprirono per primi gli storici banchi Fusciello sulla Sala (lo chiamavano il fruttivendolo dei signori), e l’amatissima mamma Emiliana era stata la prima tabaccaia di Pistoia.

In questi ultimi anni Luigi si era preso cura, con amore, del fratello minore Patrizio, scomparso sette anni fa, e poi aveva affrontato i problemi che avevano afflitto il suo cuore, superando bene un recente intervento chirurgico. Quel cuore che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre, si è fermato all’improvviso, lasciando senza parole tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.

Luigi Cinefra lascia l’adorata compagna Rossella, con cui ha condiviso una storia d’amore lunga oltre vent’anni. Una coppia innamorata e affiatata, e sempre capace di lasciare uno spiraglio aperto alla leggerezza e al sorriso.

Da ieri mattina la camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia in via del Can Bianco. La messa funebre sarà celebrata stamani, venerdì 12 settembre, alle ore 10, nella chiesa della Misericordia. Luigi riposerà nel cimitero dell’Arciconfraternita. A Rossella l’abbraccio della nostra redazione.

l.a.