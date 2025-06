Leonardo Rindi è il nuovo segretario

Passaggio di consegne nella segreteria del Concorso internazionale di Poesia Città di Quarrata. Biagio Falcini, che per tanti anni ha svolto l’incarico di segretario, contribuendo alla riuscita del prestigioso premio, sarà sostituito dal giovane poeta di Quarrata Leonardo Rindi, che conta già riconoscimenti in concorsi nazionali e ha pubblicato e presentato le proprie opere in varie occasioni. "Il tempo la fa da padrone su tutto, si dice. E il tempo non poteva certo risparmiare me", ha spiegato Falcini, che ha ringraziato tutti, enti, istituzioni, poeti e attori come Alessandro Rapezzi e Monica Menchi che hanno dato voce ai testi poetici durante le premiazioni. "Auguro vivamente al Premio una vita lunga – ha detto ancora –. Leonardo Rindi mentre dispone delle qualità morali e culturali, non meno dispone delle capacità necessarie all’assolvimento dell’incarico". Un ringraziamento a parte alla memoria di Vivaldo Matteoni: "A cui va il mio commosso e grato pensiero, purtroppo offuscato oggi dalla constatazione del totale oblio non solo umano, ma anche meritorio, pensando al suo innegabile impegno culturale profuso in vita a beneficio della sua città, e non solo". Matteoni, scomparso nel 2009, quarratino che ebbe l’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica, è stato una figura di riferimento per la cultura e per l’arte e fondò il Concorso internazionale di Poesia Città di Quarrata nel 1982. Ancora oggi il premio gode di prestigio e riscuote successo anche oltre confine, apprezzato dai poeti che inviano le loro opere ansiosi di vederle giudicate dalla giuria qualificata. "Sono onorato di dover ricoprire questo nuovo ruolo, mi impegnerò per la riuscita del Concorso come ha fatto fino a ora chi mi ha preceduto", ha detto Leonardo Rindi.

D.G.