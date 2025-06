Romagnoli alla guida di Confindustria

E’ Fabia Romagnoli (foto), imprenditrice pratese, la prima donna alla guida di Confindustria Toscana Nord, che riunisce i territori di Prato, Pistoia e Lucca. La sua elezione, dopo la designazione effettuata dal consiglio generale, è stata perfezionata ieri all’assemblea privata a Lucca. Romagnoli è subentrata a Daniele Matteini. Romagnoli ha ricoperto per due mandati la carica di vicepresidente di Ctn con delega alla sostenibilità. È presidente di Mariplast spa, azienda internazionalizzata di stampaggio di materie plastiche. Attualmente ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Museo del Tessuto di Prato. Nella sua relazione programmatica la neo presidente ha evidenziato gli assi portanti a cui intende ispirare la propria presidenza, dall’innovazione alla sostenibilità, dall’energia all’internazionalizzazione, dall’education al rafforzamento del sistema produttivo e alle infrastrutture.

Nell’Assemblea sono stati eletti anche gli altri componenti il consiglio di presidenza dell’associazione. Vicepresidenti sono Massimo Capecchi (Pistoia, nuovo ingresso), con delega alla crescita e all’internazionalizzazione, e Tiziano Pieretti (Lucca, confermato), con delega all’energia. Li affiancano i consiglieri delegati Giulio Grossi (Lucca) per i rapporti istituzionali; Milena Guerrini (Pistoia) per innovazione e transizione digitale; Gabriele Innocenti (Prato) per l’economia circolare. In capo alla presidente Romagnoli sono le deleghe per sostenibilità, education e, con il supporto del presidente uscente, credito e finanza. I membri di diritto sono Alessandro Scalise, presidente del Gruppo Giovani imprenditori, e Stefano Francesconi, delegato della Piccola industria; invitato permanente Giacomo Salvi, presidente di Ance Toscana Nord (delega per le infrastrutture). L’assemblea è stata l’occasione per presentare Luca Rossi, il nuovo direttore di Ctn, che da ieri ha assunto il suo incarico.

Sara Bessi