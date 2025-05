Calcit, nuova squadra. Ermini resta al timone

VALDARNO

Rinnovati gli organi sociali del Calcit Valdarno, con l’elezione dei trenta membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028. E’ arrivata la conferma alla presidenza per Marco Ermini, che guiderà l’associazione per il secondo mandato consecutivo. Accanto a lui, in qualità di vicepresidenti vicari, sono stati nominati Alessandro Donati e Meri Schincaglia.

Completano la squadra dirigente Anna Domenichelli, referente coordinatore sanitario, e Alessandro Failli, responsabile amministrativo e tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza si arricchisce inoltre della presenza di Rossana Bernacchioni, alla guida della sezione di San Giovanni, e di Renato Salusti, responsabile della sezione di Cavriglia.

Il nuovo Cda è così composto: Luca Agnolucci, Antonio Antonielli, Elena Botta, Stefano Brandi, Laura Cantini, Luisa Carbonai, Ilio Checcacci, Sandra Ferri, Chiara Gioli, Paolo Mantovani, Franco Massi, Stefano Neri, Claudia Nocentini, Sauro Paoletti, Lorenzo Pierazzi, Claudio Rascionato, Silena Renzi, Antonio Righeschi, Cinzia Sani, Piero Secciani e Loriana Valoriani.

Nel suo intervento, il presidente Ermini ha espresso parole di gratitudine e fiducia e dopo aver ringraziato le sezioni e i soci, ha ricordato che siamo in presenza di periodi complessi per garantire gli importanti servizi sanitari e sociali che il Calcit si è impegnato a sostenere.

"Ma sono certo che il nuovo Consiglio di Amministrazione e tutti i soci e sostenitori sapranno dare il massimo, con la consueta generosità e partecipazione, ed in collaborazione con la USL Toscana Sud-Est, con le istituzioni locali e con il mondo imprenditoriale valdarnese".

Marco Corsi