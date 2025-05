La Montagna è vita: musica, giochi e danze

La risposta è "comunità", qualsiasi sia la domanda che riguardi il territorio. Prova ne è la prima edizione della Festa delle Associazioni della Montagna Pistoiese, andata in scena lo scorso anno, il cui successo è stato tale da obbligare a garantire continuità. E così, da ieri, è tornata questa straordinaria carica negli spazi del Consorzio Mo.To.R.E. e nelle aree vicine di di via Caterina Bueno, a Campo Tizzoro. Promosso dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, l’evento è frutto di un percorso condiviso con le numerose realtà associative locali pensato per rafforzare il senso di comunità e rendere visibile l’impegno civile, culturale e solidale svolto quotidianamente da chi opera in ambiti diversi al servizio del bene comune.

Il messaggio che porta con sé la manifestazione - "La Montagna è Vita: Volontariato, impatto, territorio e associazionismo", riassume lo spirito di un’iniziativa che intende dare voce e spazio alle energie vive della Montagna e che vede protagoniste ben sessantasei associazioni del territorio. I lavori sono inziati ieri pomeriggio con un convegno dedicato al Terzo Settore, dove si è parlato, fra i tanti altri argomenti, anche dell’importanza della rete dei sistemi museali.

Oggi invece, domenica 11 maggio, sarà invece una grande giornata di festa, durante la quale pro loco, associazioni, organizzazioni di volontariato si aprono alla comunità, si presentano, si raccontano e coinvolgono in tantissime attività, pensate per grandi e piccini: laboratori creativi, artistici, culinari, musicali, di ricamo e di scrittura, giochi, danze, spettacoli e musica dal vivo, antichi mestieri, passeggiate naturalistiche e storiche, osservazione del Sole con il telescopio, bugie tipiche montane, gastronomia, educazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale, libri multisensoriali e accessibilità e molto altro. Diverse esperienze per tutti in un’unica, grande mappa della partecipazione e della dedizione per il proprio territorio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Abetone Cutigliano, Comune di Marliana, Comune di Pistoia, Comune di Sambuca Pistoiese e con il sostegno di Comune di San Marcello Piteglio e Fondazione Caript. L’ingresso è libero (info: 800 974102; www.ecomuseopt.it).

l.m.