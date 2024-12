Incidente in A11: lunghe code sulla Firenze-Mare tra Pistoia e Prato

Pistoia, 12 dicembre 2024 – Ancora una giornata di code chilometriche sull’A11 Firenze-Mare per un incidente. Stamattina, 11 dicembre, verso le 10, un incidente si è verificato vicino all’uscita di Prato Est, in direzione Firenze, causando una coda di oltre quattro chilometri e rallentamenti fino a Pistoia. Non sono ancora note le dinamiche e se ci sono feriti. Solo ieri pomeriggio un altro terribile incidente aveva causato code, sempre in direzione Firenze tra l’ingresso di Sesto e l’uscita di Firenze Peretola. Un impatto tra cinque mezzi, tra cui una bisarca che si era intraversata, aveva completamente paralizzato l’A11, tanto da rendere difficoltoso l’arrivo dei soccorsi: per agevolare questi, e per levarsi dalla morsa del traffico, molti veicoli hanno dovuto fare retromarcia fino allo svincolo, congestionando il traffico dell’Osmannoro per il nodo che si è creato e, riversandosi sulla viabilità urbana, hanno paralizzato la circolazione di tutta la zona nord-est della città. Carlo Casini