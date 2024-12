Caos traffico a Firenze: camion bloccato nel sottopasso a Porta al Prato, zona in tilt

Firenze, 10 dicembre 2024 – Caos traffico a Firenze a causa di un camion in panne che ha bloccato l’uscita dalla città. Accade nel sottopasso di Porta al Prato. Il guaio è accaduto in direzione ponte alla Vittoria / quartiere dell’Isolotto. Il mezzo, secondo quanto si apprende, è andato in panne.

Si tratterebbe di un camion piuttosto ingombrante, che ha di fatto bloccato una corsia. Il traffico è andato velocemente in tilt. L’alto flusso veicolare che arrivava da viale Fratelli Rosselli ha trovato un vero e proprio tappo appunto nel sottopasso.

Con la possibilità di scorrere su una sola corsia. Da qui le ripercussioni. E’ intervenuta la polizia municipale per regolare il traffico. Ma vista l’ora di punta (erano circa le 17.30) si sono puntualmente formate code, con ripercussioni su una parte dei viali. Non sono mancate le segnalazioni da parte degli automobilisti sui gruppi social che monitorano il traffico del capoluogo toscano. La situazione si è risolta soltanto in serata.

E’ un autunno caldo dal punto di vista del traffico questo per Firenze. A fine ottobre il caos intorno a Careggi, dove alcuni lavori in una strada avevano bloccato tutta la zona, con i pazienti che avevano dovuto raggiungere l’ospedale a piedi, tra le proteste e le roventi polemiche anche della politica.

A fine novembre, un problema tecnico durante le prove della tramvia aveva paralizzato il traffico a causa della deviazione sui viali di alcuni autobus, che avevano appesantito il traffico.