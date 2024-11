Traffico, serata di delirio a Firenze. La causa: un problema tecnico durante le prove della tramvia

Firenze, 26 novembre 2024 – Serata di delirio a Firenze. Traffico congestionato stasera su viali e strade limitrofe, con ripercussioni da piazza Gaddi alla Fortezza da Basso. Il motivo? Un problema tecnico durante le prove della linea della tramvia della Variante al centro storico.

Il problema tecnico ha causato un blocco della tramvia all’incrocio tra piazza San Marco e via Battisti, in un’area dove transitano anche gli autobus di Autolinee Toscane. Per questo motivo molti degli stessi bus sono stati deviati sui viali.

"Il problema tecnico che ha interessato per alcune decine di minuti la linea di San Marco durante la simulazione di pre-esercizio - comunica poi Gest - è stato risolto. Un tram, fermo in piazza San Marco, è stato opportunamente riposizionato. I tecnici intervenuti stanno valutando quanto accaduto. La simulazione riprenderà solo quando sarà chiara l'origine del guasto". Nel corso della serata poi le prove sono riprese.

Rabbia sui social, dove tantissimi automobilisti sono rimasti congestionati nel traffico all’ora di uscita da lavoro. “Sono rimasto fermo per oltre 50 minuti”, il disagio di un cittadino.