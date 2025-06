Mercatale, bus finisce contro un albero: ferito l’autista

Mercatale (Firenze), 19 giugno 2025 – Paura nella serata di mercoledì 18 giugno all’ingresso di Mercatale, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, per un incidente stradale. Un bus di linea di Autolinee Toscane è andato a finire contro un albero al lato della strada. Ferito e soccorso da un’ambulanza l’autista.

I danni all'interno del bus

Tutto è successo intorno alle 22. Il mezzo, che aveva finito la corsa intorno alle 20:50, stava lasciando Mercatale e procedendo in direzione San Casciano, quando prima del bivio di Luiano, l’autista ha perso il controllo ed è finito contro l’albero. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Ingenti i danni al mezzo: sono andati in frantumi i vetri del parabrezza anteriore e quelli laterali sul fianco destro del bus.

Ferito il conducente del bus, non c'erano passeggeri

Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi mentre un’ambulanza di Mercatale ha prestato le prime cure al conducente, portato poi al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. Indagini dei militari in corso per chiarire con precisione le cause dell’incidente.