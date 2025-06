Incidente fra 2 auto, una si ribalta e finisce fuori strada. Paura per una giovane donna

Poppi (Arezzo), 19 giugno 2025 – Incidente stradale fra due auto in via Falterona nel comune di Poppi. Paura per una ragazza che è rimasta intrappolata in una delle macchine coinvolte. L’auto, elettrica, è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena, che hanno estratto la giovane, immobilizzata all’interno del veicolo. Sul posto anche i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la paziente al Cto di Firenze, a Careggi. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. Da chiarire la dinamica e le cause dello scontro.