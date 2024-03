Pauroso incendio in A1: distrutti camion bisarca e alcune auto che portava

Barberino del Mugello (Firenze), 13 marzo 2024 – Minuti di paura in autostrada A1 per un violento incendio che ha distrutto un camion bisarca e le auto che stava trasportando. Fiamme altissime si sono levate proprio all’altezza di Barberino, in direzione Bologna.

Il camionista ha fatto in tempo a uscire dal mezzo, poi appunto il violento rogo che ha distrutto il camion e le auto. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest e di Calenzano.

Le fasi di spegnimento dell'incendio

Erano le 20.25 quando sono scattate le chiamate di soccorso. Quattro gli automezzi dei vigili del fuoco intervenuti. Nelle prime fasi dell’intervento, l’autostrada è stata bloccata per consentire le operazioni di spegnimento. Poi, dopo che il fuoco è stato domato, c’è stata la riapertura. Le operazioni di bonifica sono andate avanti a lungo.