Interruzione della luce in centro. Scatta la protesta degli albergatori

Albergatori in subbuglio per l’interruzione dell’energia elettrica prevista oggi, dalle 14 alle 19, nella zona di via Felice Cavallotti da Enel per effettuare alcuni lavori sugli impianti. La corrente mancherà in una zona ad alta concentrazione di strutture ricettive, con circa 900 posti letto coinvolti, in un momento di ripartenza della stagione estiva, in un periodo di temperature elevate. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam è molto allarmato per la situazione e, attraverso una serie di comunicazioni ufficiali appena inviate chiede l’intervento del governatore Eugenio Giani, del sindaco Claudio Del Rosso, e della prefettura.

"Si tratta di un potenziale grave problema – afferma - che rischia di arrecare danni considerevoli alle strutture dell’accoglienza della zona e agli ospiti presenti in città. Desidero esprimere la forte preoccupazione per la tempistica di questo intervento, programmato in piena stagione turistica, durante una fase di elevata occupazione alberghiera in un periodo previsto con temperature oltre i 35 gradi e quindi classificato con allerta temperature elevate da parte degli enti preposti". Secondo Federalberghi-Apam, l’interruzione in programma oggi comporterebbe "rischi per la salute degli ospiti costretti a muoversi in ambienti non climatizzati a elevate temperature e umidità. La prevalenza degli ospiti è di età avanzata e alcuni soggiornano specificatamente per effettuare delle cure termali (siamo una città in cui ci sono le terme curative ricomprese nei livelli essenziali di assistenza)".

A questi si aggiungono "rischi per la salute dei dipendenti e dei collaboratori costretti a lavorare in ambienti a elevate temperature. Si pensi al personale per il trasporto dei bagagli ai piani e al personale di cucina, dove al calore dell’aria si deve aggiungere anche quello dei fornelli a gas, l’impossibilità di gestire le comunicazioni informatiche per la registrazione degli ospiti, e il deperimento delle derrate alimentari con maggiore velocità, con notevole danno economico per l’azienda".

L’interruzione dell’energia elettrica è prevista dalle 14 alle 19, in via Cavallotti, ai numeri civici 103, 107a, 113, da 117 a 119, da 125a a 127, 131, 135, da 76 a 78, 86, 92, 102, 116, 122, 126, da 130 a 134, via Manzoni, 3, da 9 a 15a, 19, da 27 a 31, da 37a a 39, 49, 121, via dell’angelo, da 2 a 8, 12, da 18 a 20, da 5 a 15, da 21 a 23, viale Verdi, da 68 a 68b, da 68d a 70, e via Palestro 66.

Daniele Bernardini